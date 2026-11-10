Cdiscount Voyages Palma Majorque 4 jours 3 nuits moins de 200 euros

Séjour à Palma de Majorque avec Cdiscount Voyages : 4 jours et 3 nuits au Sun Club El Dorado 2* à partir de 199 euros avec vol et tout inclus.

Cdiscount Voyages lance une offre attractive pour découvrir les Baléares sans se ruiner. Les voyageurs peuvent réserver un séjour de 4 jours et 3 nuits à Palma de Majorque au prix exceptionnel de 199 euros par personne.

Le prix affiché correspond à un séjour au Sun Club El Dorado 2*, situé dans la région de Palma de Majorque. L'offre inclut le vol depuis la ville de départ du voyageur et une formule tout inclus couvrant les repas sur place.

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Structure de l'offre touristique

Le séjour débute par le transport aérien vers l'île de Majorque. Le tarif de 199 euros couvre le vol aller-retour au départ de la ville la plus proche du domicile du client.

Les quatre jours comprennent trois nuits d'hébergement dans des bungalows de plain-pied. Chaque logement est situé dans un jardin méditerranéen et dispose d'un accès direct à la mer.

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Installations de l'hôtel-club

Le Sun Club El Dorado 2* compte 340 bungalows disponibles pour les clients. L'établissement offre une salle de fitness pour les adultes souhaitant pratiquer une activité physique.

Les animations sont proposées sur place pour les vacanciers. L'hébergement en mobile home peut accueillir les enfants jusqu'à 12 ans au club scolaire.

Activités et clubs enfants

Le club Ado est réservé aux adolescents pendant la période estivale. L'accès à ce club spécifique est limité aux mois de juillet et août uniquement.

L'île offre un climat doux propice aux randonnées toute l'année. Les criques méditerranéennes et la nature sauvage constituent des points d'intérêt majeurs.

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Disponibilité et réservation

Les prix varient selon la période de réservation. Le tarif de 199 euros s'applique aux séjours hors de la haute saison estivale traditionnelle.

Les frais de dossier sont inclus dans le coût total du forfait. La réservation se fait exclusivement via la plateforme en ligne de Cdiscount Voyages.