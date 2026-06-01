Cdiscount réduit le prix du Xiaomi Redmi Note 14, les ventes s'envolent

Le Xiaomi Redmi Note 14 est un téléphone haut de gamme qui offre un écran AMOLED de 6,67 pouces, 8 Go de RAM, un processeur Helio G99 et un capteur principal de 108 mégapixels. Il embarque également 256 Go de stockage, une batterie de 5 500 mAh et une charge rapide 33 W.

Cdiscount a réduit le prix du Xiaomi Redmi Note 14 , ce qui a entraîné une forte augmentation des ventes. Ce téléphone offre un écran AMOLED de 6,67 pouces qui fournit de belles couleurs et un affichage fluide pour les vidéos, les réseaux sociaux ou les applications de streaming.

Les 8 Go de RAM permettent de passer rapidement d'une application à l'autre et le processeur Helio G99 garde un bon niveau de réactivité pour la navigation, les photos ou les jeux pas trop lourds. Le capteur principal de 108 mégapixels récupère des clichés détaillés avec un bon niveau de netteté sur les paysages et les portraits en journée.

Le Xiaomi Redmi Note 14 embarque 256 Go de stockage, ce qui laisse largement de quoi conserver des vidéos, des photos et des applications sans faire le ménage en permanence. La batterie de 5 500 mAh est capable de tenir longtemps avant de repasser par la case recharge. La charge rapide 33 W permet également de récupérer rapidement plusieurs heures d'autonomie avant de repartir.

Le Xiaomi Redmi Note 14 garde également le NFC pour le paiement sans contact et la double SIM pour séparer facilement ligne perso et ligne pro. Cdiscount affiche une note de 4,6 sur 5 avec 58 avis clients, et plusieurs acheteurs parlent d'un téléphone rapide avec beaucoup d'espace de stockage pour le prix demandé. Le Xiaomi Redmi Note 14 continue donc d'attirer pas mal de monde sur Cdiscount avec cette configuration





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