Cdiscount propose le Moulinex Cookeo+ avec Extra Crisp à prix réduit avant le Black Friday

Le multicuiseur Cookeo+ de Moulinex, combinant cuisson sous pression et airfryer, est désormais disponible chez Cdiscount à 199,99 euros, soit 30 euros d'économie avant le Black Friday.

Le site Cdiscount a annoncé la disponibilité du multicuiseur Cookeo+ de Moulinex, incluant la fonction airfryer Extra Crisp, à 199,99 euros, soit 30 euros de moins que le prix de vente habituel de 229,99 euros. L'offre est disponible avant le Black Friday et vise à inciter les consommateurs à investir dans un appareil combinant plusieurs modes de cuisson.

Fonctionnalités du Cookeo+ avec Extra Crisp

Le Cookeo+ comporte une cuve de 6 litres en céramique antiadhésive qui peut être mise au lave-vaisselle. Il propose six modes de cuisson classiques : sous pression, vapeur, mijotage, dorure, réchauffage et maintien au chaud. En plus, quatre modes airfryer supplémentaires permettent de rôtir, de frire sans huile, de cuisiner au four et de réaliser des desserts. L'appareil peut préparer des repas pour six personnes et possède une puissance de 1 600 W pour une montée rapide en température.

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L'écran intuitif guide l'utilisateur à travers les recettes, tandis que l'application MyMoulinex offre un accès à plus de 150 recettes intégrées. Le couvercle Extra Crisp permet de cuire des aliments sous pression, puis d'utiliser l'airfryer pour obtenir une peau croustillante sans ajouter d'huile. Un exemple propose la cuisson d'un poulet entier sous pression en 20 minutes, suivi d'un temps d'airfryer pour dorer la peau.

Comparaison avec d'autres multicuiseurs Moulinex

Le Moulinex Multicook Stir&Fry est également proposé sur Cdiscount à 169,99 euros (au lieu de 229,99 euros). Cet appareil ne dispose pas de cuisson sous pression, mais offre la technologie AutoStir, une pale qui mélange automatiquement les ingrédients pendant la cuisson. Il propose 14 programmes incluant vapeur, mijotage, rôtissage, grillade, déshydratation et friture à air chaud. Le modèle ne possède pas de fonction airfryer mais simplifie la préparation grâce à son mélange automatique.

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Enfin, le modèle de base Cookeo sans Extra Crisp est disponible à 189,99 euros (au lieu de 219,99 euros). Il offre les six modes classiques sans fonction airfryer, ce qui le rend adapté aux utilisateurs débutants ou à ceux qui cherchent une solution plus simple.

Impact pour les consommateurs et dates de disponibilité

Les promotions en cours sur Cdiscount couvrent également d'autres produits, comme l'iPhone 15 reconditionné à 389,84 € (au lieu de 409,99 €) et l'airfryer Ninja Foodi à 99 € (au lieu de 169,99 €). Ces réductions offrent une valeur ajoutée aux acheteurs, notamment pour ceux qui souhaitent profiter du Black Friday. L'offre du Cookeo+ reste valable jusqu'à la fin du mois d'octobre, ce qui permet aux consommateurs de planifier leurs achats avant le pic de consommation en novembre.

Pour conclure, le Moulinex Cookeo+ avec Extra Crisp se positionne comme une solution moderne et polyvalente, alliant la rapidité de la cuisson sous pression à la commodité de l'airfryer, à un prix attractif proposé par Cdiscount avant le Black Friday.