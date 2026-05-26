Cdiscount propose 100 € de remise sur le ventilateur 2‑en‑1 Gearelec : moins de 70 € pour contrer la canicule

Profitez d'une remise immédiate de cent euros sur le ventilateur 2‑en‑1 Gearelec vendu par Cdiscount. Avec oscillation à 90°, quatre modes, télécommande et minuterie jusqu'à 12 h, le produit coûte désormais moins de soixante‑dix euros, idéal pour rafraîchir votre logement cet été.

Cdiscount vient de lancer une offre exceptionnelle qui devrait intéresser tous les consommateurs en quête d'un rafraîchissement performant sans se ruiner. En effet, la plateforme propose une remise immédiate de cent euros sur le ventilateur 2‑en‑1 de la marque Gearelec , ce qui permet d'acquérir le dispositif pour moins de soixante‑dix euros.

Cette promotion, d'une durée limitée, constitue une opportunité à ne pas manquer pour quiconque veut lutter contre les fortes chaleurs estivales qui s'abattent sur la plupart des habitations françaises. Le ventilateur 2‑en‑1, vendu sous le label Cdiscount, se distingue par son système d'oscillation de 90 degrés, capable de diffuser de l'air frais dans toutes les parties de la pièce, et par une vitesse maximale atteignant 6,4 mètres par seconde, assurant ainsi une circulation d'air puissante et homogène.

Grâce à ces caractéristiques techniques, il est possible de rafraîchir rapidement l'air ambiant, même dans les pièces les plus volumineuses ou mal ventilées. Le modèle Gearelec propose quatre modes de fonctionnement distincts : le mode normal, le mode naturel, le mode climatiseur et le mode nuit. Ce dernier, spécialement conçu pour les périodes de sommeil, réduit le niveau sonore afin de garantir un environnement calme.

Chaque mode peut être ajusté sur quatre niveaux de vitesse, offrant ainsi une personnalisation fine de la puissance de ventilation selon les besoins du moment. En plus de ces réglages, le ventilateur est équipé d'une télécommande ergonomique permettant de le commander à distance, ainsi que d'une minuterie programmable jusqu'à douze heures, ce qui permet d'automatiser l'arrêt du dispositif après la durée souhaitée.

Cette combinaison de fonctions le rend particulièrement adapté à une utilisation polyvalente, que ce soit pour une soirée d'été, une nuit de sommeil ou une journée de travail à domicile. Outre les aspects techniques, l'offre de Cdiscount s'accompagne d'une garantie de disponibilité et de prix fixes, tant que le stock le permet.

Les consommateurs peuvent commander le produit directement sur le site de Cdiscount, où le prix affiché inclut déjà la remise de cent euros, sans besoin de code promotionnel supplémentaire. Il est toutefois recommandé de procéder rapidement, la promotion étant soumise à épuisement des stocks.

Le texte de présentation indique également que le contenu a été rédigé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com, et précise que les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier. BFMTV précise qu'elle peut percevoir une rémunération lorsqu'un lecteur effectue un achat via les liens intégrés dans l'article, ce qui constitue une pratique courante dans le domaine de l'affiliation commerciale.

En résumé, le ventilateur 2‑en‑1 de Gearelec, disponible à moins de soixante‑dix euros grâce à la remise de cent euros proposée par Cdiscount, représente une solution économique, fonctionnelle et polyvalente pour faire face à la chaleur estivale, tout en offrant des options de contrôle à distance, de minuteries programmables et de niveaux sonores adaptés aux différentes situations d'usage





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