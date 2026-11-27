Profitez des offres Black Friday chez Cdiscount sur les machines à café De'Longhi. Jusqu'à 13% de remise sur les modèles Magnifica S, start et Evo avec broyeur intégré.

Pendant la période du Black Friday, le cybermarchand français Cdiscount lance une série d'offres promotionnelles ciblées sur les appareils électroménager s de cuisine. Les machines à café automatiques de la marque italienne De'Longhi occupent une place centrale dans cette sélection, avec des réductions immédiates sur plusieurs modèles phares. Ces produits sont conçus pour offrir un contrôle précis sur la mouture et la pression, garantissant une extraction optimale des arômes pour chaque type de boisson demandé par le consommateur.

Les acheteurs qui optent pour ces appareils bénéficient également de la compatibilité avec le programme de fidélité Cdiscount à Volonté. L'abonnement annuel coûte 29 euros, mais les utilisateurs peuvent tester gratuitement les services pendant une période de six jours avant tout engagement financier. Ce membership inclut la livraison express gratuite en point relais, des opérations de cagnottage pour cumuler des avantages lors des achats, un service client dédié et des remises exclusives personnalisées.

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Offres Black Friday sur l'électroménager chez Cdiscount

Au-delà des machines à café haut de gamme, la plateforme met en avant d'autres appareils pour une cuisine simplifiée et économique. L'Airfryer Ninja Foodi est proposé à 99,99 euros, soit une économie de 70 euros par rapport à son prix habituel de 169,99 euros. Le hachoir électrique Ninja est également en baisse, affiché à 32,84 euros au lieu de 39,99 euros, offrant un gain immédiat pour les préparations alimentaires quotidiennes.

Les offres se poursuivent avec la batterie de cuisine 13 pièces Tefal Ingenio Emotion en acier inoxydable, vendue 89,99 euros au lieu de 134,99 euros. Le multicuiseur et airfryer intégré Moulinex Multicook & Fry est disponible à 99,99 euros, contre 199,99 euros initialement. Un appareil Bosch est aussi cité à 29,99 euros au lieu de 41,79 euros, complétant ainsi un panel de réductions variées sur différents segments du petit électroménager.

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Caractéristiques de la De'Longhi Magnifica S

La machine à café expresso broyeur De'Longhi Magnifica S se distingue par une puissance électrique de 1 450 watts et une pression de 15 bars pour l'extraction du café. Son réservoir d'eau d'une capacité de 1,8 litre permet de préparer plusieurs tasses sans remplissage fréquent. L'équipement intègre deux buses individuelles, facilitant la préparation simultanée de deux cafés, ainsi qu'une buse vapeur dédiée à la mousse de lait pour les cappuccinos et les lattes.

Le broyeur intégré offre 13 réglages de mouture pour adapter la texture aux préférences gustatives. Sa conception compacte s'adapte aux espaces restreints des cuisines modernes. Ce modèle est proposé à 259,99 euros chez Cdiscount, contre 299,99 euros, représentant une remise de 13 %. La livraison en point relais reste gratuite pour cet article spécifique.

Fonctionnalités de la De'Longhi Magnifica start

La De'Longhi Magnifica start privilégie la simplicité d'utilisation grâce à quatre recettes prédéfinies accessibles par un simple appui sur les boutons correspondants. Les choix incluent le café standard, l'expresso, le latte macchiato et l'eau chaude. Le système de double buse permet de personnaliser le volume de café, tandis que la technologie LatteCrema Hot assure une mousse de lait sur mesure et homogène.

Comme ses consœurs, cette machine dispose de 13 réglages de mouture pour le broyeur à grains. Le prix affiché par Cdiscount est de 389,99 euros, en baisse de 69 euros par rapport au tarif de 459 euros. La livraison gratuite en point relais est également applicable à cet appareil, facilitant son acquisition pour les utilisateurs cherchant une interface intuitive.

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Détails du pack De'Longhi Magnifica Evo

La De'Longhi Magnifica Evo est proposée sous la forme d'un pack tout inclus comprenant l'appareil et six accessoires essentiels. Ce lot comprend deux verres à expresso, deux verres à cappuccino, un pot à lait, une cartouche filtrante et deux kits de détartrage de 100 ml chacun. Le panneau de commandes tactile garantit une prise en main rapide et une navigation intuitive pour les nouveaux utilisateurs.

L'équipement est doté d'un broyeur réglable sur 13 tailles de mouture et dispose de deux buses à café ainsi qu'une buse vapeur. Le prix de vente chez Cdiscount est de 349,99 euros, contre 403,24 euros initialement, soit une économie de 13 %. Comme les autres modèles cités, cet achat est éligible à la livraison gratuite en point relais, sous réserve des stocks disponibles.