Cdiscount : Pack Dodo couette et oreillers à 49,99 euros

Profitez d'une remise de 25 euros sur le pack literie Dodo chez Cdiscount. Couette tempérée et deux oreillers à 49,99 euros avant le Black Friday.

Cdiscount propose actuellement une offre promotionnelle attractive pour les acheteurs recherchant des articles de literie de qualité. Le pack Protection Dodo, incluant une couette tempérée et deux oreillers assortis, est désormais accessible à 49,99 euros.

Ce prix représente une réduction significative par rapport au tarif habituel de 74,99 euros. L'offre est valable en ce début du mois de novembre, juste avant les opérations commerciales intenses du Black Friday.

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Caractéristiques techniques du pack Dodo

La couette incluse dans le pack Protection Dodo dispose de dimensions généreuses de 220 x 240 cm. Elle est conçue pour offrir un confort optimal sur un lit double standard. Le garnissage utilise des fibres polyester VOLUPT'AIR reconnues pour leur souplesse.

Avec un grammage de 300 g/m², cette couette tempérée apporte une chaleur intermédiaire. Elle convient particulièrement aux dormeurs souhaitant éviter le poids des couettes trop épaisses. Le coloris blanc permet une harmonisation facile avec diverses parures de lit existantes.

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Les deux oreillers accompagnant le produit mesurent 60 x 60 cm chacun. Ils sont destinés à compléter l'expérience de couchage en offrant un soutien adapté. Leurs protections respectives aident à limiter les salissures quotidiennes sur la literie principale.

Fabrication française et normes de sécurité

La literie Dodo bénéficie d'une fabrication française, un critère valorisé par les consommateurs soucieux de l'origine des produits. Cette indication geographical est mise en avant pour renforcer la confiance des acheteurs dans la qualité perçue.

La certification textile Oeko-Tex garantit que les matériaux respectent des normes strictes de sécurité. Elle assure l'absence de substances nocives pour la santé humaine. Ces certifications sont des éléments clés dans le choix de la literie moderne.

Tous les éléments du pack, incluant la couette et les oreillers, sont lavables en machine. La température recommandée pour le nettoyage est de 40 °C. Cette facilité d'entretien simplifie la vie quotidienne des utilisateurs de la literie.

Conditions de livraison et avantages Cdiscount

Cdiscount propose la gratuité de la livraison en point relais pour cette offre spécifique. Les clients peuvent également opter pour une livraison à domicile dès le lendemain, sous réserve des conditions affichées sur la plateforme.

L'abonnement Cdiscount à volonté offre des avantages complémentaires pour les acheteurs réguliers. Il comprend six jours d'essai gratuits avant un tarif annuel de 29 euros.

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Cet abonnement permet de bénéficier de la livraison express gratuite et illimitée. Pour les produits comme le pack Dodo, cela accélère considérablement la réception de la commande. L'offre reste limitée dans le temps et soumise aux stocks disponibles.

Contexte commercial et autres promotions

Cette promotion s'inscrit dans la période pré-Black Friday chez Cdiscount. Le groupe informatique et grand public prépare le terrain pour les ventes flash de fin novembre. D'autres articles sont également mis en avant pour attirer la clientèle.

Sur la même période, Cdiscount affiche des réductions sur l'iPhone 15 reconditionné à 389,84 euros. L'Airfryer Ninja Foodi est proposé à 99 euros au lieu de 169,99 euros. Ces prix visent à capter l'attention des consommateurs avant les pics d'achat.

D'autres produits domestiques voient leurs tarifs baisser, comme l'aspirateur lavant Tineco Floor One S5 à 169,99 euros. La tablette Android est également remise à 75,99 euros. Le lave-linge hublot CONTINENTAL EDISON de 8 kg est affiché à 199,99 euros.

La machine à expresso KRUPS avec broyeur intégré est proposée à 279,99 euros au lieu de 399,99 euros. Les AirPods 5 sont quant à eux disponibles à 134 euros. Le pack Dodo reste une entrée de gamme solide à 50 euros pour équiper un lit double.