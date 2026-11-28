Profitez du Black Friday chez Cdiscount pour acquérir un lot de six boosters Pokémon de l'édition 30e Anniversaire. Une offre idéale pour les collectionneurs.

À l'occasion du Black Friday, Cdiscount propose une offre ciblée pour les collectionneurs et les passionnés de la licence Pokémon. Le site de e-commerce met en vente un lot spécifique de six boosters issus de l'extension 30e Anniversaire. Cette campagne promotionnelle répond à une demande soutenue pour les articles de la série à collectionner, lancée par The Pokémon Company en septembre dernier. L'objectif est de capturer une clientèle à la recherche de pièces rares ou de cadeaux pour les fêtes de fin d'année.

Détails du contenu des boosters

Le produit vendu par le partenaire SuperPromos se compose de six sachets strictement scellés. Chaque booster contient exactement cinq cartes brillantes et une carte Énergie, elle également de finition brillante. L'élément central de cette extension réside dans la présence garantie d'un Pikachu dans chaque sachet. Le joueur peut choisir son Pikachu parmi un total de 30 illustrations différentes créées spécialement pour célébrer ce trentième anniversaire.

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Ouvrir l'intégralité du lot de six boosters garantit l'acquisition d'au moins six Pikachu distincts. Cette mécanique offre une opportunité concrète d'enrichir sa collection physique ou virtuelle. De plus, chaque sachet renferme une carte à code unique. Ce code numérique permet de débloquer des cartes virtuelles correspondantes dans le Jeu de Cartes à Collectionner en ligne Pokémon Live.

Disponibilité et programme de fidélité

Le lot est actuellement en vente sur la plateforme Cdiscount. Il est expédié et livré directement par le vendeur partenaire SuperPromos. Les délais de livraison sont indiqués comme étant de quelques jours ouvrés pour les clients éligibles. En procédant à cet achat, le client bénéficie d'une remise immédiate sur le prix d'affichage. Cette transaction donne également droit à 140 points Cdiscount PLUS.

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Le programme de fidélité Cdiscount PLUS attribue ces points comme avantage supplémentaire. Ils peuvent servir à réduire le coût de futurs achats sur la marketplace. La disponibilité du stock n'est pas illimitée et peut varier selon la demande. Les collectionneurs doivent vérifier la présence de l'article sur la fiche produit avant de valider la commande.

Utilisation et gameplay stratégique

Ce produit s'adresse autant aux amateurs de jeu de société qu'aux joueurs numériques. Pour le jeu physique, les cartes Pokémon affichent des points de vie et des attaques spécifiques. Les cartes Énergie brillantes incluses dans les six boosters sont nécessaires pour déclencher ces attaques lors des parties. Le jeu se pratique entre amis ou en famille, nécessitant une stratégie de gestion des ressources.

Pour les utilisateurs de Pokémon Live, l'application est gratuite sur smartphone, tablette et ordinateur. Elle permet de s'affronter en ligne contre d'autres joueurs. Les cartes débloquées via les codes des boosters physiques peuvent être utilisées dans cette plateforme numérique. Cette compatibilité entre le physique et le virtuel élargit l'utilité du produit au-delà de la simple conservation.

Idée cadeau et conseil d'expert

Ce lot constitue une option de cadeau pertinente pour Noël ou les anniversaires. Les collectionneurs apprécient la diversité des 30 illustrations de Pikachu disponibles. L'acquisition de six boosters offre six chances d'obtenir des cartes différentes. Cela permet de compléter son classeur ou d'échanger les doublons avec d'autres fans.

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L'ouverture en famille au pied du sapin est une expérience recommandée pour les détenteurs de la licence. Cependant, il est conseillé d'acheter rapidement car les stocks peuvent s'épuiser vite. Cet article a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. Le contenu est indépendant de la rédaction de BFMTV.com. Les prix sont indicatifs et peuvent évoluer.