Avant le Black Friday, Cdiscount propose des promotions exceptionnelles sur les produits Apple. Découvrez les tarifs réduits du MacBook Air M5, de l'iPhone 15 Plus et de l'Apple Watch Series 7.

Cdiscount déclenche une liquidation de stock massive sur la gamme Apple juste avant l'arrivée du Black Friday, offrant aux consommateurs français des opportunités d'achat exceptionnelles. Cette stratégie de prix agressifs vise à attirer les internautes à la recherche de matériel technologique de qualité à des tarifs nettement inférieurs à la moyenne du marché actuel.

MacBook Air M5 2026 à 1199 euros

Le MacBook Air de la référence 2026, équipé de la puce M5 développée par Apple, est proposé à un prix record de 1199 euros sur la plateforme Cdiscount. Cet appareil entièrement neuf bénéficie d'une remise de 7 % par rapport à son tarif initial qui était fixé à 1299 euros, constituant ainsi le niveau de prix le plus bas observé au cours des trente derniers jours. Doté d'un écran de 13,6 pouces, de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage, ce modèle allie légèreté et performances accrues grâce à son processeur de cinquième génération.

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Apple Watch Series 7 GPS à 141,53 euros

La montre connectée Apple Watch Series 7 GPS en version reconditionnée est disponible pour la somme minimale de 141,53 euros chez Cdiscount. Ce modèle reconditionné, présenté en excellent état sans aucune trace visible d'utilisation, intègre un boîtier aluminium noir de 45 mm étanche jusqu'à 50 mètres. Les utilisateurs bénéficient de capteurs de santé avancés surveillant le rythme cardiaque et le taux d'oxygène, ainsi que d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth 5.0 pour une expérience fluide.

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iPhone 15 Plus reconditionné à 404,99 euros

L'offre phare pour les smartphones inclut l'iPhone 15 Plus reconditionné, accessible contre 404,99 euros sur Cdiscount, soit une économie par rapport au prix de 434,99 euros. Cet appareil iOS de 128 Go, propulsé par la puce A16 Bionic et doté d'un écran lumineux de 6,7 pouces, s'accompagne d'un forfait mobile 5G exclusif sans engagement. Ce forfait propose 220 Go de données pour 9,99 euros par mois, avec une carte SIM disponible au prix symbolique de 1 euro, renforçant l'attractivité de cet achat.

Autres promotions et offres concurrentielles

Outre la gamme Apple, Cdiscount élargit son catalogue de promotions pour le Black Friday avec des réductions significatives sur divers électroménagers. Le smartphone iPhone 15 reconditionné est proposé à 389,84 euros, tandis que l'Airfryer Ninja Foodi passe de 169,99 euros à 99 euros. Le catalogue inclut également l'aspirateur lavant Tineco Floor One S5 à 169,99 euros, la tablette Android à 75,99 euros et le lave-linge Continental Edison à 199,99 euros. Enfin, la machine à expresso KRUPS avec broyeur intégré est proposée à 279,99 euros et les AirPods 5 à 129 euros, offrant un éventail large de choix pour les acheteurs attentifs aux bonnes affaires.