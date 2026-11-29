Découvrez le coffret Canal Toys Slime Shakers sur Cdiscount pour 11,99 euros. Un jouet interactif pour enfants dès 3 ans avec 6 sachets à préparer ou à utiliser directement. Livraison offerte sous conditions.

Le détaillant en ligne Cdiscount propose actuellement le coffret Canal Toys Slime Shakers à un tarif attractif de 11,99 euros. Ce produit ludique est spécifiquement conçu pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Il permet aux petits de fabriquer leur propre pâte slime grâce à un mécanisme simple et engageant. L'objectif est d'offrir une expérience créative complète directement à la maison. Cette offre s'inscrit dans un contexte de promotions variées sur la plateforme.

Mécanique de préparation et composition du coffret

Le contenant principal du coffret mesure 28 centimètres de large, 6,5 centimètres de profondeur et 24 centimètres de haut. Ces dimensions permettent un rangement aisé sur une étagère de chambre sans encombrer l'espace. À l'intérieur, les acheteurs trouvent trois sachets de poudre pour slime qu'il faut préparer dans les shakers fournis. Ce geste de secouage est maîtrisé sans difficulté par les petites mains des enfants. Cette méthode active encourage la motricité fine tout en amusant.

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Outre la préparation en poudre, le kit inclut trois sachets de slime préfabriqués. Cette option offre une seconde manière de jouer, car la pâte est prête à malaxer dès l'ouverture. Ce choix convient particulièrement aux enfants qui souhaitent s'amuser sans attendre la phase de préparation. La diversité des formats satisfait différents rythmes de jeu selon les envies du moment. Les deux approches sont disponibles pour maximiser le temps de divertissement.

Personnalisation et recommandations d'utilisation

Le jeu s'enrichit de six sachets de décoration différents pour personnaliser chaque slime créé. Chaque enfant peut choisir les éléments à ajouter à sa pâte selon ses propres envies artistiques. Cette liberté permet une grande variété de résultats visuels et tactiles. La notice fournie détaille précisément les étapes de préparation. Elle guide l'enfant pour qu'il suive les gestes dans le bon ordre et réussisse sa pâte sans tâtonner.

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La présence d'un adulte est obligatoire pendant toute la durée du jeu. Cette contrainte transforme la fabrication en un moment partagé et sécurisé. Le parent peut ainsi guider les mains de l'enfant et regarder la pâte prendre forme. L'aspect multicolore du coffret Canal Toys Slime Shakers attire l'œil dès l'ouverture. Les couleurs vives donnent envie de commencer l'activité immédiatement. Le jeu est conçu pour un public mixte, offrant une expérience équilibrée pour les garçons et les filles. Aucune version genrée n'est nécessaire.

Retours clients et positionnement tarifaire

Les acheteurs attribuent une note de 4,8 sur 5 à ce produit. Cette évaluation élevée reflète la satisfaction générale des utilisateurs. Les clients retiennent principalement la facilité d'utilisation et la variété des possibilités offertes. Ces deux atouts donnent envie de rouvrir le coffret après une première séance. Une acheteuse rapporte que sa fille a adoré y jouer, soulignant l'aspect addictif et créatif du produit. La simplicité d'entretien et la qualité des matériaux sont également valorisées par les familles.

Le prix de 11,99 euros se positionne comme une offre accessible pour un Noël slime. Cette proposition s'accompagne d'autres promotions sur la plateforme Cdiscount. On note par exemple la Ferrari SF-24 LEGO Speed Champions à 18,99 euros au lieu de 26,99 euros. Le bac à sable est proposé à 19,99 euros pour stimuler les jeux extérieurs. La maison transportable Playmobil est disponible à 31,80 euros pour les passionnés de constructions.

Autres offres et modalités de livraison

L'offre sur les Slime Shakers reste limitée dans le temps et dans les stocks disponibles. Les conditions générales sont visibles sur le site officiel de Cdiscount pour tout renseignement complémentaire. Pour les consommateurs souhaitant une livraison express, une offre Cdiscount à volonté est testable gratuitement. Cette prestation permet de bénéficier d'une livraison gratuite sous certaines conditions. Elle s'adresse aux abonnés réguliers de la plateforme de e-commerce.

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Le marché des jouets propose également des alternatives prestigieuses comme la LEGO Maison du plage Lilo et Stitch à 63,56 euros. L'ancienne offre de 89,99 euros permet de dégager une économie notable. Les fans de Harry Potter peuvent opter pour l'aventure en Magicobus à 34,90 euros. La réduction par rapport au prix initial de 49,99 euros est intéressante. La Pokébox Team Rocket Pokémon est quant à elle disponible à 54,99 euros. Enfin, la botanique LEGO avec l'orchidée miniature se trouve à 19,99 euros au lieu de 29,99 euros pour les collectionneurs de détails.