Profitez de -40 € sur la machine à café De'Longhi Magnifica S chez Cdiscount. Cette machine expresso broyeur de 15 bar prépare deux cafés simultanément au prix de 259,99 €.

La plateforme de commerce en ligne Cdiscount propose une réduction significative sur l'un de ses appareils les plus populaires lors de la période du Black Friday. La machine expresso broyeur De'Longhi Magnifica S, reconnue pour sa polyvalence et sa capacité à servir deux personnes en même temps, voit son prix baisser de 259,99 euros au lieu de 299,99 euros. Cette offre s'inscrit dans une stratégie promotionnelle visant à attirer les amateurs de café de qualité avec un appareil professionnel accessible.

La double préparation simultaneous De'Longhi

La caractéristique principale de la machine à café De'Longhi Magnifica S réside dans sa capacité à préparer deux tasses de café simultanément. Le système permet de sélectionner une ou deux tasses, offrant ainsi un gain de temps précieux aux ménages ou aux bureaux où plusieurs personnes consomment du café en même temps. Cette fonctionnalité élimine la nécessité d'attendre que la première tasse soit finie pour commencer la préparation de la suivante, optimisant ainsi le processus matinal.

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Cette technologie de préparation double est combinée avec des réglages précis pour personnaliser chaque boisson. L'intensité du café peut être ajustée de manière continue, allant d'un profil extra-léger jusqu'à un profil extra-fort, répondant aux préférences les plus diversifiées des utilisateurs. En parallèle, la longueur du café est également modulable, permettant de passer d'un espresso serré à un café long, selon la taille de la tasse désirée et l'intensité recherchée par le consommateur.

La personnalisation ne s'arrête pas au goût et au volume, s'étendant également à la température de la boisson. La machine De'Longhi Magnifica S propose trois niveaux de température distincts : basse, moyenne ou élevée. Cette précision thermique permet d'adapter la chaleur du café pour qu'il soit parfaitement confortable selon les saisons ou les préférences individuelles, garantissant une expérience de dégustation optimale à chaque utilisation. Les utilisateurs appréciant les cafés très chauds peuvent ainsi configurer l'appareil en conséquence.

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Le système Cappuccino et les réglages pratiques

Outre les simples expressos et cafés longs, la machine De'Longhi Magnifica S intègre un système spécifique pour la préparation de boissons à base de lait. Le Cappuccino System permet de réaliser des cappuccinos cremux et onctueux, ajoutant une dimension lactée et mousseuse à la gamme de boissons disponibles. Cette fonctionnalité étend l'utilité de l'appareil au-delà du simple café noir, le rendant attractif pour ceux qui apprécient les boissons à base de lait préparées maison, sans nécessiter de machine dédiée supplémentaire.

L'ergonomie de la machine a également été pensée pour s'adapter à une grande variété de vaisselle. La hauteur d'écoulement du café est entièrement réglable, ce qui permet d'accueillir des tasses dont la hauteur peut aller jusqu'à 14 centimètres. Cette flexibilité couvre tout le spectre des formats courants, des petites tasses à espresso traditionnelles aux grands mugs du matin, évitant ainsi les débordements ou les éclaboussures lors de la préparation.

La fiabilité et la satisfaction des utilisateurs sont attestées par les retours clients disponibles sur les plateformes de vente. Les acheteurs attribuent à cet appareil une note moyenne de 4,5 sur 5, basée sur plus de 3 010 avis. Ce score élevé reflète la qualité de fabrication, la facilité d'utilisation et la constance des résultats obtenus avec la machine De'Longhi Magnifica S, consolidant sa réputation sur le marché des machines à café automatiques.

La capacité et la pression de 15 bar

Le réservoir à grains de la machine De'Longhi Magnifica S offre une capacité de 250 grammes. Cette contenance permet d'enchaîner plusieurs cafés avant de devoir procéder à un nouveau remplissage, réduisant ainsi la fréquence des interventions de maintenance courante. Pour l'eau, le réservoir d'une contenance de 1,8 litre se remplit par l'avant de l'appareil, facilitant l'ajout d'eau sans avoir besoin de déplacer la machine de sa place fixe, ce qui est un atout pratique pour les cuisines aux plans de travail restreints.

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La performance d'extraction est assurée par une pression de 15 bar, soit quinze fois la pression atmosphérique normale. Cette pression force l'eau à traverser le café moulu avec une force suffisante pour en extraire les arômes et créer une couche de crema caractéristique des bons expressos. L'infuseur à capacité variable permet de doser entre 7 et 15 grammes de café, offrant une adaptation fine de la dose de poudre à chaque préparation, que ce soit pour un petit ou un grand volume.

La machine De'Longhi Magnifica S offre également la flexibilité d'utiliser du café déjà moulu en complément des grains. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de terminer un paquet de café moulu entamé sans gaspillage, ou d'expérimenter avec différents types de mouture sans avoir nécessairement besoin de grains entiers pour chaque usage. Cette polyvalence renforce l'attrait de l'appareil pour les consommateurs soucieux de ne rien perdre de leur approvisionnement café.

L'entretien et la livraison avec Cdiscount

L'entretien quotidien de la machine est simplifié par plusieurs dispositifs intégrés. Les programmes de rinçage automatique font circuler de l'eau dans le circuit interne pour assurer l'hygiène et le bon fonctionnement des composants. De plus, la grille égouttoir est amovible, permettant un lavage aisé pour éliminer les résidus et maintenir l'appareil propre. Le repose-tasses situé à l'avant accueille les tasses prêtes à servir pendant que les cafés s'enchaînent, optimisant l'espace de travail.

Cette offre promotionnelle est disponible sur Cdiscount dans la limite des stocks disponibles et pour une durée limitée, conformément aux conditions habituelles du Black Friday. Les clients peuvent profiter de cette réduction sur la machine à café De'Longhi Magnifica S en visitant la section dédiée sur le site. Pour les acheteurs souhaitant une livraison rapide, Cdiscount propose également des options de livraison express et gratuite, selon l'éligibilité du produit et de la zone de livraison. Cette opportunité s'ajoute à d'autres promotions sur l'électroménager, comme les offres sur les friteuses ou les autres machines à café disponibles simultanément sur la plateforme.