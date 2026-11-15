Cdiscount : La brosse Revlon One Step à 24,99 euros lors du Black Month

Profitez d'une remise de 16% sur la célèbre brosse soufflante Revlon One Step chez Cdiscount. Découvrez les détails de l'offre Black Month et les caractéristiques du produit.

Ce lundi, la plateforme e-commerce Cdiscount lance une promotion ciblée sur la brosse soufflante Revlon One Step. Le prix affiché est de 24,99 euros, reflétant une réduction de 16% par rapport au tarif standard. Cette offre s'inscrit dans le cadre plus large du Black Month organisé par le retailer français.

Détails techniques de l'appareil Revlon

L'appareil Revlon One Step est conçu pour imiter les gestes professionnels de séchage et de coiffage simultanés. Sa large tête ovale permet de travailler près des racines pour ajouter du volume avant de lisser les longueurs. Des picots souples facilitent le démêlage tout en accompagnant les mèches durant l'opération.

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La technologie ionique diffuse des ions négatifs pour accélérer le séchage et limiter les frisottis. Un revêtement en céramique répartit la chaleur de manière uniforme. L'appareil propose deux réglages de température et une touche d'air froid pour fixer la coiffure. Le manche ergonomique et le cordon rotatif assurent un confort d'utilisation optimal.

Positionnement et avis des consommateurs

La brosse soufflante Revlon est fortement plébiscitée par les professionnels de la coiffure pour ses résultats de type brushing star. Sur la plateforme Cdiscount, le produit affiche une note de 4,3 sur 5 basée sur 422 avis clients. Cette satisfaction témoigne de la qualité perçue par les utilisateurs réguliers.

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Les témoignages mettent en avant l'efficacité du dispositif pour réaliser des brushings complets sans recourir à un lisseur supplémentaire. Une acheteuse précise avoir gagné un temps précieux grâce à cet outil tout-en-un. L'appareil pèse environ 1 kg et est livré avec un embout froid pour les finitions.

Offres connexes et avantages membres

Cdiscount profite de cette dynamique pour promouvoir d'autres articles de beauté et de coiffure. Le sèche-cheveux Babyliss est proposé à 17,99 euros, une baisse notable par rapport à son prix habituel. Le lisseur GHD à technologie dual-zone est disponible à 179,99 euros pour les amateurs de soins capillaires haut de gamme.

Les membres Cdiscount à volonté bénéficient d'avantages supplémentaires liés à leur abonnement. L'épilateur électrique Braun Silk-épil 9 est affiché à 117,16 euros, contre 148,34 euros au prix normal. Le boucleur BaByliss C325E est également en promotion à 18,98 euros au lieu de 34,90 euros.

Conditions de livraison et garanties

L'offre sur la brosse soufflante Revlon One Step est valable uniquement ce lundi. La remise de 16% s'applique sous réserve de stocks disponibles. Les clients peuvent opter pour une livraison express et gratuite en testant gratuitement l'abonnement Cdiscount à volonté.

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Tous les achats sont couverts par une garantie de deux ans. Les conditions générales de l'offre sont consultables directement sur le site officiel de Cdiscount. Cette vente flash cible spécifiquement les passionnés de coiffure et de beauté.