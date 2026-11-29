Découvrez les promotions vins de Cdiscount avec le Château le Vieux Pressoir à 6,99 euros. Profitez aussi des réductions Black Friday sur l'iPhone 15 et les appareils électroménagers.

La plateforme de e-commerce Cdiscount propose actuellement une sélection de vins de Bordeaux et du Rhône à des prix particulièrement compétitifs. Le produit phare de cette promotion est le Château le Vieux Pressoir Cuvée Tradition 2023 Saint-Emilion Grand Cru. Cette bouteille est affichée à 6,99 euros sur le site, soit une réduction par rapport au prix habituel de 7,49 euros. L'offre reste soumise aux stocks disponibles et à une durée limitée précise.

Détails du vin et avantages fidélité

Ce vin rouge de Bordeaux provient d'un terroir spécifique composé de sables et de graves. Il résulte d'un assemblage de Merlot et de Cabernet franc. Le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et les experts oenologues recommandent de le servir entre 14 et 16 degrés Celsius. Il est conseillé d'ouvrir la bouteille environ une heure avant la dégustation pour permettre au vin de bien respirer. Cette cuvée possède un profil gustatif épicé, fruité et peu corsé. Il s'agit d'un vin de garde qui peut être conservé jusqu'à dix ans.

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La qualité de cette production a été reconnue par une médaille d'or remportée au Concours des vins Féminalise. Cdiscount propose également une livraison express offerte aux adhérents du programme Cdiscount à Volonté. Cet abonnement annuel coûte 29 euros, mais un essai gratuit de six jours est proposé initialement. Les membres bénéficient également du cagnottage, d'un service client dédié et de promotions exclusives.

Accords mets et autres offres Cdiscount

Ce vin rouge se marie harmonieusement avec des viandes grillées, du gibier ou encore des fromages. Pour ceux qui recherchent d'autres produits, Cdiscount affiche des réductions Black Friday sur plusieurs articles. L'iPhone 15 reconditionné est proposé à 399,99 euros. L'Airfryer Ninja Foodi passe à 99,99 euros au lieu de 169,99 euros.

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L'aspirateur lavant Tineco Floor One S5 est également réduit à 169,99 euros contre 199,99 euros. Le lave-linge hublot Continental Edison de 12 kg est affiché à 299,99 euros, contre 329,99 euros. Une tablette Android est disponible à 69,99 euros et les AirPods 5 à 129 euros. Ces tarifs s'appliquent sous réserve de disponibilités en magasin et en ligne.

Domaine la Grangette et Château Les Remparts

Le Domaine la Grangette Saint-Joseph 2024 AOC Côtes du Rhône est un vin bio noté 90 sur 100 par le Concours Gilbert & Gaillard. Il obtient également une note de 89 à 90 sur 100 de la part de Robert Parker. Son assemblage de Grenache, Syrah et Mourvèdre provient de terrasses alluviales argilo-calcaires. Il s'apprécie entre 17 et 18 degrés Celsius avec des arômes de framboise, cassis et mûre. Il est vendu 6,99 euros au lieu de 7,49 euros.

Le Château Les Remparts 2022 Saint-Emilion Grand Cru a remporté une médaille d'or au Concours Gilbert & Gaillard. Composé de Merlot et Cabernet franc, il s'accompagne de viandes rouges, de fromages ou de desserts au chocolat. Il se sert idéalement entre 17 et 18 degrés Celsius. Ce vin rouge de Bordeaux est proposé à 9,49 euros au lieu de 10,50 euros. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.