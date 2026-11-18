Profitez des offres Cdiscount pour le Black Friday avec trois sèche-linge à pompe à chaleur. Du modèle Continental Edison à 299,99 euros au Bosch Série 6 à 539,99 euros.

Cdiscount lance une opération commerciale spécifique pour le Black Friday, ciblant les consommateurs à la recherche d'appareils électroménagers performants pour l'hiver. La enseigne en ligne propose trois modèles de sèche-linge équipés d'une technologie à pompe à chaleur, avec des prix s'échelonnant de 299,99 euros à 539,99 euros. Cette sélection vise à répondre aux besoins des foyers français qui constatent la réduction des heures d'ensoleillement et les difficultés à sécher leur linge sur des étendoirs traditionnels.

La technologie Pompe à Chaleur et ses avantages

La technologie à pompe à chaleur représente une évolution significative par rapport aux modèles classiques. Elle fonctionne à une température plus basse grâce à un circuit fermé, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Ce processus doux préserve les fibres textiles et limite les dommages sur les vêtements fragiles. C'est une solution idéale pour préparer ses achats avant l'arrivée des grands froids et faciliter la vie quotidienne en intérieur.

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Offres phares : Candy, Bosch et Continental Edison

Cdiscount met en avant trois références majeures pour couvrir divers besoins et budgets. Le Candy ProDry 300, le Bosch Série 6 et le Continental Edison 7 kg constituent le cœur de cette offre. Ces appareils combinent capacité de charge adaptée, programmes spécifiques et efficacité énergétique variée. Les prix affichés sont inférieurs aux prix publics habituels, invitant les clients à saisir cette opportunité avant rupture de stock.

Le modèle Candy ProDry 300 pour les grandes familles

Le sèche-linge Candy ProDry 300 est proposé à 349,99 euros et accepte jusqu'à 9 kg de linge dans un tambour de 108 litres. Il dispose de 16 programmes différents, allant des jeans aux tenues de sport en passant par la laine. Un cycle XXL et des programmes rapides de moins d'une heure, dont un de 30 minutes, répondent aux demandes de gain de temps. L'appareil en couleur anthracite est classé D en efficacité énergétique et fonctionne à 65 dB.

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Le Bosch Série 6 pour la durabilité et le silence

Le Bosch Série 6 de 8 kg est disponible à 539,99 euros et se distingue par son moteur à induction EcoSilence Drive. Ce système assure un fonctionnement très silencieux à 63 dB, le niveau le plus bas de cette sélection. La technologie AutoDry permet un séchage précis sans surchauffe, protégeant ainsi les vêtements. Classé C en efficacité énergétique, il offre une capacité de 112 litres et inclut la porte à ouverture automatique.

Le Continental Edison pour les petits budgets

Le sèche-linge Continental Edison 7 kg ferme la marche avec un prix attractif de 299,99 euros. Sa largeur de 59,5 cm le rend adapté aux espaces plus restreints. Il propose 14 programmes, incluant des options spécifiques pour les doudounes, le bébé et les allergies. Il est également équipé d'un cycle rapide de 30 minutes et d'une sécurité enfant intégrée pour plus de confort d'utilisation quotidienne.

Disponibilité et conditions de l'offre Black Friday

Ces promotions sont valables dans la limite des stocks disponibles sur le site de Cdiscount. L'enseigne précise que ces offres sont temporaires et liées à la période du Black Friday. Les clients peuvent également opter pour un service de livraison express et gratuite en testant l'abonnement Cdiscount à volonté. Les conditions générales de vente et les détails techniques complets restent consultables sur la plateforme officielle.