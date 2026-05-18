Des offres d'emploi en CDI à temps plein dans les secteurs du BTP, de l'agencement intérieur cuisine, de la restauration et du transport voyageurs avec une double exigence de permis B. L'article va detailing les villes, les expériences requises et les revenus selon l'expérience. La information est adaptée aux territoires limitrophes (Allier, Seine-et-Marne, Loire, Moselle) où la pénurie de carburant, la fraude et la rançon y sont connues.

Une entreprise de BTP propose de CDI à temps plein à un ouvert avec expérience ou encore un CAP à BAC pro. Les Andelys et Saint-Pierre la Garenne proposent des emplois hors weekends avec une expérience souhaitée en restauration.

La Sainte-Colombe près de Vernon recherche un poste en agencement intérieur cuisine avec des opportunités salariales en fonction de l'expérience. Enfin, Vernon et Strasbourg alertent contre une arnaque avec de faux billets de 50 € et d'un vol nord-américain qui change de plans en urgence à l'aéroport de Roissy en raison de la pénurie de carburant pendant le pont de l'Ascension. Le gouvernement choisit une solution stratégique face à ce risqu





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