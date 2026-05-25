CDG Express : le prix du billet fait polémique

Le CDG Express, qui reliera la gare de l'Est à l'aéroport Roissy en 20 minutes, a des détracteurs qui dénoncent un prix du billet jugé élevé. Pour les défenseurs, ce prix a pour objectif de contrebalancer les lourds investissements.

Vingt-cinq euros le billet pour le CDG express qui reliera la gare de l'est à l'aéroport de Roissy en 20 minutes, le prix fait grincer Les travaux de la ligne du CDG Express, qui relie la gare de l’Est à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, arrivent à leur terme, durant ce week-end de la Pentecôte après sept années de chantier.

Si l'engouement est au rendez-vous, le prix du billet, lui, fait polémique. Malgré toutes les belles promesses qui entourent ce projet, le prix du billet fait grincer des dents. Selon les informations du site, à partir de l'ouverture du service, ce qui est supérieur au tarif de base initialement avancé. Pour les défenseurs du projet, ce prix a pour objectif de contrebalancer les lourds investissements.

Initialement, 50 000 billets de train OUIGO à petit prix : comment en profiter ?. Les promoteurs expliquent que ce prix doit être comparé à celui d'un taxi ou d'un VTC entre Paris et Roissy, facturé entre 55 et 70 euros car cette liaison est à l'intermédiaire entre le RER moins onéreux et un transfert individuel. En effet, vingtaine de minutes entre Paris intra-muros et Paris-CDG.

L'objectif du CDG Express est de placer Paris au niveau des autres grandes capitales, déjà équipées de liaisons rapides entre le centre-ville et leurs aéroports. Pour les détracteurs du projet, CDG Express est le moyen de détourner des moyens financiers et capacitaires des transports du quotidien, notamment du RER B. Cette liaison doit aider à fluidifier le trafic sur l'autoroute A1 en captant une partie des trajets en voiture et en taxi vers l'aéroport.

Prix du carburant : un grand groupe pétrolier cesse de distribuer son essence et son gasoil en France, quelles conséquences à la pompe ? Annonce dans un premier temps pour 2023, le CDG Express qui doit relier la gare de l'Est à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, n'est toujours pas sur les rails. S'il doit être inauguré en 2027, le coût de son futur trajet fait déjà tiquer.

Billets TGV Ouigo : vous pouvez désormais réserver un billet de train pas cher en même temps qu'un vol Air France. Les travaux de la RATP et la SNCF, les difficultés de circulation à prévoir pour les Franciliens





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