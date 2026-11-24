La CCI de Lozère concentre ses efforts sur l'innovation et l'intelligence artificielle pour 2027, avec le soutien de la French Tech Méditerranée.

Lors de son assemblée générale tenue le lundi 23 novembre 2026 à Mende, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lozère a placé l'innovation numérique et l' intelligence artificielle au centre de ses préoccupations stratégiques. Tassadit Quivy, présidente de la French Tech Méditerranée, a partagé sa vision avec les élus consulaires pour contrer l'idée reçue selon laquelle l'innovation serait l'apanage exclusif des métropoles urbaines.

Stratégie Innovante pour la Lozère

Tassadit Quivy a défendu avec conviction une approche collaborative fondée sur les réseaux d'entrepreneurs et les coopérations locales plutôt que sur la simple taille des territoires. Cette intervention s'inscrivait dans le cadre d'une rencontre thématique intitulée " Innovation, audace et attractivité : et si la Lozère relevait le défi ? ". Elle y a souligné que les petites et moyennes entreprises locales pouvaient tirer parti des nouvelles technologies pour renforcer leur compétitivité.

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L'intervention de la présidente de la French Tech Méditerranée a été soutenue par Frédéric Planche, président des Ambassadeurs de Lozère. Ensemble, ils ont encouragé les participants à explorer les possibilités offertes par l'intelligence artificielle pour moderniser le tissu économique départemental et améliorer son attractivité face à la concurrence nationale et européenne.

Partenariats et Modernisation Sectorielle

Pour matérialiser cette volonté de modernisation, l'assemblée a assisté à la signature d'une convention officielle entre la CCI et la Fédération départementale des buralistes. Karine Boisset, présidente de cette fédération, a été présente pour sceller cet accord dont l'objectif affiché est d'accompagner la transformation et la modernisation de la profession des buralistes dans un contexte de mutation économique rapide.

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Parallèlement, Paul Gely, délégué départemental de la Fondation du patrimoine, est intervenu pour détailler les actions menées en Lozère. Ses propos ont mis en lumière la contribution directe de la préservation du patrimoine à l'économie locale, rappelant que la protection du patrimoine culturel s'inscrit également dans une dynamique de développement économique durable pour le département.

Perspectives Budgétaires et Élections Consulaires

Au-delà des sujets technologiques, les élus consulaires ont consacré une partie importante de leur réunion à l'élaboration du budget 2027. Cette préparation financière s'inscrit dans un contexte d'incertitudes exprimées par les chefs d'entreprise quant à leurs perspectives d'activité à court et moyen terme, nécessitant une gestion rigoureuse des ressources de l'institution.

Les débats ont également porté sur la gestion du foncier économique, un levier essentiel pour le développement des entreprises lozériennes. Les membres de la chambre ont abordé les difficultés structurelles rencontrées par les sociétés locales, proposant des solutions pour faciliter leur accès aux terrains nécessaires à leur expansion ou à leur relocalisation.

Urbanisme et Préparation Électorale

La préparation des prochaines élections consulaires a figuré à l'ordre du jour, marquant une étape clé pour la gouvernance future de la Chambre de commerce et d'industrie de Lozère. Cette période de transition organisationnelle coïncide avec la formulation d'avis en matière d'urbanisme, reflétant l'engagement de la CCI dans les décisions d'aménagement du territoire.

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Les transitions des entreprises, notamment en matière de succession, constituent une priorité pour l'institution afin d'assurer la pérennité du tissu économique local. Ces dossiers, combinés aux initiatives technologiques présentées par Tassadit Quivy, dessinent les grandes lignes des priorités de la CCI pour les mois à venir, avec un cap clairement défini vers la modernisation et l'innovation au cœur de la Lozère.