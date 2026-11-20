La CCI 17 lance un campus économique majeur à Saintes avec 8,6 millions d'euros d'investissements pour rénover Actoria et rassembler les services consulaires d'ici 2030.

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Charente-Maritime a annoncé un investissement massif de 8,6 millions d'euros dans le développement de son campus économique à Saintes. Cette somme colossale marque un tournant stratégique majeur pour le territoire saintais, qui devient la destination prioritaire des fonds de la chambre consulaire. L'objectif affiché par la direction est de moderniser profondément les infrastructures de formation et de rassembler les services existants en un seul pôle cohérent et performant.

Un investissement historique pour le campus Actoria

Le président de la CCI 17, Philippe Pétorin, a confirmé lors de la présentation du bilan économique 2025 que Saintes est le territoire où la chambre investit le plus, surpassant ses six autres antennes. Cet engagement financier se concrétise par la réhabilitation de l'ancien centre commercial Lidl et la construction de nouveaux bâtiments pédagogiques. Le premier volet du projet a déjà permis l'accueil des apprentis dans un environnement entièrement neuf, situé dans la zone de l'Ormeau-du-Pied, trois mois avant l'inauguration officielle prévue pour le 26 novembre.

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Les nouveaux bâtiments baptisés " Actoria sup " ont nécessité un budget spécifique de 2,7 millions d'euros pour leur réalisation. Ces installations offrent désormais des équipements de qualité supérieure aux apprenants, incluant neuf salles de cours dédiées, un amphithéâtre pouvant accueillir 80 personnes, ainsi qu'une salle d'archives dédiée à la gestion documentaire. Cette rénovation répond à plusieurs années d'attente pour le pôle de formation, autrefois connu sous le nom de Centre de formation des apprentis commerce, qui s'épanouit désormais autour de l'ancien magasin Lidl.

Une stratégie pour atteindre 1 000 alternants

La vision des responsables de la CCI, dont Patrick Orçonneau, trésorier adjoint, dépasse la simple rénovation physique pour viser une croissance quantitative significative. La création de cet ensemble novateur vise explicitement à augmenter le nombre d'alternants accueillis, passant de 730 à 1 000 futurs professionnels. Cette ambition reflète une volonté de renforcer l'offre de formation en alternance, un pilier essentiel pour l'insertion des jeunes dans le marché du travail local et pour répondre aux besoins des entreprises de la région.

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Cependant, cet effort d'investissement s'inscrit dans un contexte budgétaire prudent. La CCI 17 anticipe une baisse possible des taxes parafiscales, ce qui pourrait entraîner un manque à gagner de 894 000 euros sur un budget global de 15 millions d'euros. Malgré cette contrainte financière potentielle, la direction maintient son cap sur l'investissement immobilier, considérant que la modernisation des infrastructures est un levier indispensable pour assurer la compétitivité économique du territoire face aux défis actuels.

Concentration des services et impact des crues

Le projet prévoit également un déplacement géographique majeur des services consulaires. La " Place des entrepreneurs ", guichet unique regroupant la CCI de Saintonge, la CCI de Rochefort et la Chambre de métiers et de l'artisanat, quittera la Cité entrepreneuriale située rive droite sur l'avenue Gambetta. Le Centre interconsulaire de perfectionnement et d'enseignement de Charente-Maritime effectuera le même mouvement vers le campus Actoria, centralisant ainsi les acteurs économiques en un lieu unique.

Ce déménagement, présenté comme un projet de longue date, a vu son calendrier ajusté suite aux graves inondations qui ont touché la région. En février 2026, les bureaux de la Place des entrepreneurs ont été submergés par un mètre d'eau, obligeant les personnels à attendre septembre pour retrouver leur cadre de travail normal. Ces événements ont souligné les risques liés à la localisation en centre-ville et ont renforcé l'argumentaire en faveur d'une nouvelle infrastructure plus accessible et sécurisée, avec un meilleur accès via la rocade et des parkings dédiés.

Prochaines étapes jusqu'en 2030

Le plan d'action s'étend sur plusieurs années avec des étapes claires jusqu'en 2030. La deuxième phase, qui devrait débuter en 2027, consistera en la construction d'un nouveau bâtiment visant à favoriser la mixité entre les étudiants du campus, les antennes de la chambre de commerce et la Chambre de métiers. Cette extension intégrera des espaces de formation continue et des zones de coworking, créant ainsi un véritable écosystème cohérent qui lie directement la formation à l'entreprise et aux structures consulaires.

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La troisième et dernière phase du projet est programmée pour la rénovation des bâtiments historiques adjacents au campus. L'ensemble de ces travaux vise à créer un pôle d'excellence économique durable, facilitant les interactions entre les étudiants, les entrepreneurs et les services de soutien. Cette restructuration majeure positionne Saintes comme un hub central pour l'économie locale, combinant formation de haut niveau et accompagnement des entreprises dans un environnement moderne et bien desservi.