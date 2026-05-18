Cavaliers dominent le Game 7 contre les Pistons, retrouvent les finales de conférence

Les Cavaliers ont dominé le Game 7 face aux Pistons en s'imposant 125-94. Avec cette victoire, ils retrouvent les finales de conférence pour la première fois depuis 2018. Donovan Mitchell a brillé avec 26 points, tandis que Mobley, Mitchell et Allen ont tous mis en valeur leur performance avec des statistiques impressionnantes.

Les Cavaliers ont dominé le Game 7 face aux Pistons en s'imposant 125-94. Avec cette victoire, ils retrouvent les finales de conférence pour la première fois depuis 2018.

Donovan Mitchell a brillé avec 26 points, tandis que Mobley, Mitchell et Allen ont tous mis en valeur leur performance avec des statistiques impressionnantes. Kenny Atkinson a salué Donovan Mitchell après sa performance de Game 7, lui offrant des fleurs. Les Cavaliers ont également prolongé la fête sur les réseaux sociaux en publiant plusieurs publications ironiques, notamment un clin d'œil à la rivalité Ohio-Michigan en barrant le slogan de leur slogan « Let Em Know ».

Cleveland remporte ainsi son sixième Game 7 consécutif, la deuxième plus longue série de ce type dans l'histoire de la NBA. La série débutera mardi pour le Game 1 face aux Milwaukee Bucks





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