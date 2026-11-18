Le cinéma-théâtre de Caussade présente huit films du 18 au 24 novembre. Le programme inclut quatre œuvres classées Art & Essai, offrant une sélection variée pour tous les publics.

Le cinéma-théâtre de Caussade accueille son public pour une programmation riche et variée s'étendant du mercredi 18 novembre au mardi 24 novembre. Cette semaine culturelle met à l'honneur huit films distincts, dont quatre sont officiellement classés Art & Essai, témoignant d'un engagement fort pour le cinéma d'auteur et la diversité cinématographique.

Drames historiques et comédies au cœur de la programmation

La sélection débute avec le drame historique Moulin réalisé par László Nemes. Cette œuvre, accompagnée d'un avertissement, met en vedette Gilles Lellouche, Lars Eidinger, Louise Bourgoin, Félix Lefebvre et Max Warburton. Les séances sont programmées le mercredi à 20 heures 30, le samedi à 20 heures 30, le dimanche à 14 heures 30 et le mardi à 18 heures.

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Ensuite, le film Quelques mots d'amour , une comédie dramatique signée Rudi Rosenberg, propose un autre registre avec Hafsia Herzi, Nour Salam, Ella Bedoucha, Aïdan Djouadi et Mateo Danila. Le cinéma-théâtre de Caussade réserve ces projections pour le vendredi à 18 heures, le dimanche à 20 heures 30 et le mardi à 16 heures.

Ouvertures au cinéma international et artistique

Le drame Karma de Guillaume Canet, interdit aux moins de 12 ans, compte parmi les grands titres avec Marion Cotillard, Denis Ménochet, Leonardo Sbaraglia, Luis Zahera et Marta Etura. Les visiteurs peuvent y assister le dimanche à 17 heures 30 et le mardi à 20 heures 45. Parallèlement, Les Misérables de Fred Cavayé, avec Vincent Lindon, Tahar Rahim, Camille Cottin, Benjamin Lavernhe et Noémie Merlant, est projeté le mercredi à 17 heures et le lundi à 17 heures.

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L'offre culturelle s'élargit également avec Congo Boy en version originale, drame de Rafiki Fariala interprété par Bradley Fiomona, Dieufera Sana, Hubert Ngbolo, Christy Djomanda Louba et Gloria Ambacko. Cette séance du vendredi à 20 heures 30 sera suivie d'un débat dans le cadre du festival Migrant'scène. Enfin, l'Opéra de Paris, avec la chorégraphie de Julien Condemine, présente Roméo et Juliette en trois actes, dansant sous la direction de Paul Marque, Sae Eun Park, Francesco Mura, Jérémy-Loup Quer et Jack Gasztowtt le samedi à 17 heures 30.

Comédie populaire et engagement sociétal à Caussade

Pour clôturer cette semaine, la comédie Tombé du ciel de Mohamed Hamidi, avec Ilyes Djadel, Josiane Balasko, Fred Testot, Antoine Duléry et Jamel Debbouze, sera visible le lundi à 20 heures 30. Cette programmation couvre un large éventail de genres, du ballet classique au drame historique, en passant par la comédie populaire et le cinéma militant.