Découvrez le nouveau sérum liftant de Caudalie basé sur le resvératrol de vigne. Une formule innovante promettant 3 fois plus de fermeté que le rétinol.

La marque française Caudalie dévoile une nouvelle avancée majeure dans le domaine de la cosmétique anti-âge avec la présentation de sa gamme Resveratrol-Lift. Après cinq années de recherche approfondie, l'entreprise met en lumière une innovation technologique centrée sur l'extraction du resvératrol de vigne, un actif emblématique de la marque. Cette nouvelle génération vise à répondre spécifiquement aux questions sur la perte de fermeté cutanée et la détente du visage due au vieillissement naturel.

Mécanismes biologiques du vieillissement cutané

La perte de tonicité de la peau s'explique par des transformations fondamentales intervenant au niveau du derme, la couche située sous l'épiderme. Ce tissu contient un réseau complexe de composants essentiels : le collagène apporte la résistance structurelle, l'élastine maintient la souplesse, et l'acide hyaluronique retient l'eau pour l'hydratation. Les fibroblastes jouent un rôle central en soutenant et en réparant ces tissus grâce à la fabrication active de collagène et d'élastine. Avec l'avancée en âge, l'activité de ces cellules évolue et tend à diminuer, entraînant une perte de fermeté visible.

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Dès l'âge de vingt-cinq ans, le corps commence à perdre un pour cent de collagène chaque année. Cette décroissance progressive se manifeste concrètement par des joues moins rebondies, un ovale du visage moins net et un cou moins tonique. Le rythme de ces changements varie selon chaque individu et dépend fortement du mode de vie adopté. En parallèle des protéines structurelles, les sirtuines, une famille de protéines agissant comme une équipe de maintenance cellulaire, ralentissent le vieillissement en maintenant les cellules en bon état de marche.

Innovation scientifique et action du resvératrol

Les recherches menées par Caudalie ont démontré que le resvératrol de vigne breveté multiplie par cent vingt-huit l'activité des sirtuines. Ce résultat scientifique corrobore les bénéfices observés de l'ingrédient star de la gamme Resveratrol-Lift. Au-delà du vieillissement intrinsèque, des facteurs externes comme les expositions répétées au soleil dégradent les fibres de soutien. Les ultraviolets favorisent le stress oxydatif en produisant un excès de radicaux libres, activant ainsi des enzymes qui dégradent le collagène. Le tabac et la pollution accélèrent également ce processus destructeur.

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La protection solaire reste l'étape indispensable pour préserver la peau, complétée par des antioxydants comme la vitamine C ou le resvératrol présents dans les soins. Il est crucial de distinguer le collagène natif appliqué en surface, qui est une grosse molécule, des peptides pro-collagène. Ces derniers, présents dans le Sérum Liftant Fermeté de Caudalie, boostent la qualité et la quantité de collagène produit par la peau. Cette stratégie vise à reconstituer les résises internes plutôt que de simples dépôts superficiels.

Nouvelle gamme Resveratrol-Lift et peptides de raisin

La nouvelle gamme Resveratrol-Lift introduit une innovation exclusive : les Multi-Peptides de Raisin Pro-Collagène. Ce complexe biomimétique et hautement biodisponible associe plus de cinq cents peptides issus des pépins de raisin. Il stimule simultanément vingt types de collagène cutané, relançant ainsi les mécanismes naturels de la peau et renforçant toute la structure cutanée. Cette formule exclusive, associant le resvératrol de vigne à deux acides micro-hyaluroniques, permet au Sérum Liftant Fermeté d'afficher la promesse d'être trois fois plus raffermissant que le rétinol.

Cette approche se présente comme une alternative douce mais efficace au rétinol, particulièrement appréciée pour sa tolérance cutanée. La sélection des actifs et leur formulation sont décisives pour garantir des résultats tangibles et une bonne tolérance. Une formule sensorielle agréable favorise l'intégration durable dans une routine beauté. Caudalie privilégie ici la stimulation interne de la production de collagène plutôt que l'application externe de molécules volumineuses, offrant une solution ciblée pour lutter contre les signes de l'âge.

Intégration dans la routine et disponibilité

Le Sérum Liftant Fermeté Resveratrol-Lift s'applique matin et soir sur une peau propre, couvrant le visage, le cou et le décolleté, avant l'application de la crème. En journée, il est recommandé de compléter cette routine par une photoprotection adaptée à son exposition solaire. Le sérum est disponible en format de trente millilitres au prix de quarante-quatre euros cinquante. Une recharge de trente millilitres est également proposée à un prix réduit de trente-sept euros et quatre-vingt-dix centimes pour les utilisateurs réguliers.

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La gamme s'enrichit de la Crème Cachemire Redensifiante, conçue pour corriger les rides, lisser, raffermir et nourrir intensément la peau. Cette crème promet des rides lissées en quatre heures selon un test instrumental. La marque indique également que quatre-vingt-dix-neuf pour cent des femmes ont constaté une élasticité retrouvée après vingt-huit jours d'utilisation. Le pot de cinquante millilitres est facturé trente-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes, avec une option de recharge de cinquante millilitres à trente-trois euros et quatre-vingt-dix centimes.