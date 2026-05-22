Cathy (L'amour est dans le pré) partage ses nouvelles en pleine burn-out

Cathy, révélée en 2020 dans L'amour est dans le pré, a décidé de vendre une partie de son exploitation pour s'alléger des lourdes difficultés financières qu'elle traverse en pleine burn-out. Elle a également encouragé ses fidèles abonnés à la contacter pour acheter son vin, louant la qualité de ses produits.

Cathy (l'amour est dans le pré) donne de ses nouvelles alors qu'elle traverse un terrible burn-out, diffusée en 2020. Épuisée et contrainte de faire face à de lourdes difficultés financières , la viticultrice de 47 ans a donné de ses nouvelles via son compte Instagram le mercredi 20 mai 2026.

Vidéo Voici - VOICI : "Au bout d'un moment, j'en peux plus" : Cathy (L’amour est dans le pré) revient sur la situation "dramatique" dans laquelle elle se trouve "Ça devient très très compliqué" : Cathy (l'amour est dans le pré) donne de ses nouvelles alors qu'elle traverse un terrible burn-out, la viticultrice admettait avoir beaucoup de mal à vendre son vin. Aujourd'hui, malgré tous ses efforts et son investissement professionnel,..





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