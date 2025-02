Catherine Vautrin Préfère un Texte Unique sur la Fin de Vie

La ministre de la Santé Catherine Vautrin a exprimé sa préférence pour un seul texte de loi concernant la fin de vie, contrairement à la position de François Bayrou qui souhaitait scinder le sujet en deux textes distincts. Elle a souligné l'importance d'une approche globale et la nécessité de voter sur l'ensemble du sujet de manière cohérente.

Catherine Vautrin a exprimé mardi sa préférence pour un seul texte de loi concernant la fin de vie , ce qui, selon elle, permet de traiter de manière cohérente les soins palliatifs et la fin de vie . Contrairement à la position de François Bayrou qui souhaitait scinder le sujet en deux textes distincts, la ministre de la Santé a indiqué que le Premier ministre actuel penche pour deux textes, bien que cette décision ne soit pas encore définitive.

L'Elysée, d'autre part, s'est positionné en faveur d'un seul texte. .\Pour Catherine Vautrin, un seul texte offre la possibilité de voter sur l'ensemble du sujet de manière globale, tandis que deux textes risquent de diviser le débat et de créer des obstacles à un vote favorable pour la fin de vie. Elle a souligné que le texte initial, couvrant les soins palliatifs et la fin de vie, avait le mérite de clarté pour les citoyens. .\La ministre a rappelé son engagement à augmenter les crédits liés aux soins palliatifs et a précisé que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale envisage un budget de 100 millions d'euros supplémentaire pour ouvrir 15 nouveaux services de soins palliatifs. Actuellement, 22 départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs, et l'objectif est d'en atteindre 15 de plus d'ici 2025. Quant à l'avenir du débat sur la fin de vie, Catherine Vautrin a indiqué qu'il devrait reprendre avant la fin de la session ordinaire du Parlement, soit avant le 30 juin. Elle a cependant reconnu l'incertitude quant à l'issue du vote, compte tenu des 162 nouveaux députés à l'Assemblée nationale et de l'absence de discipline de groupe sur ce sujet.





