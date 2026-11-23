L'ancienne présidente de l'Apel de Villeneuve-sur-Lot comparaîtra en justice pour 50 000 euros de dépenses personnelles. Cyndie Margot attend la fin de l'affaire.

L'ancienne présidente de l'Association des parents d'élèves (Apel) de l' Institution Sainte-Catherine, Catherine Lévêque, comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel pour des faits d' abus de confiance et de détournement de fonds. Cette étape judiciaire intervient après une enquête de près de deux ans dirigée par la brigade financière de la police judiciaire de Bordeaux. L'affaire concerne des mouvements financiers suspects détectés au sein de l'association scolaire de Villeneuve-sur-Lot.

Enquête close et conclusions sans équivoque

L'ancienne présidente devra répondre des accusations portées par le nouveau bureau de l'Apel, dirigé par Cyndie Margot. Ce dernier a déposé plainte en décembre 2024, suite à la découverte d'anomalies majeures dans les comptes de l'association. Les enquêteurs de Bordeaux avaient travaillé en toute indépendance, loin du commissariat initial, afin d'analyser scrupuleusement la situation. La notification de clôture de l'enquête est parvenue à la nouvelle présidente à l'approche du deuxième anniversaire du dépôt de plainte.

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Les résultats de l'investigation sont formels : Catherine Lévêque est la seule personne mise en cause. L'analyse comptable a mis en lumière environ 50 000 euros de dépenses réalisées hors du cadre statutaire de l'association. Ces fonds ont été utilisés entre 2019 et 2024, via la carte bancaire affiliée à l'Apel, pour des règlements personnels non justifiés par la vie scolaire.

Défense de l'erreur de carte et contexte politique

Catherine Lévêque a été entendue plusieurs mois auparavant dans le cadre d'une garde à vue. Durant cette audition, elle a présenté sa défense en plaidant une simple erreur de carte bancaire, opposant l'usage de la carte de l'association à celui de son compte personnel. Elle demeure officiellement présumée innocente en attendant le verdict du tribunal. Cependant, les éléments comptables rapportés par la brigade financière contredisent cette hypothèse d'une erreur isolée.

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Cette situation judiciaire s'inscrit dans un contexte politique local sensible. Élue municipale et communautaire du Grand Villeneuvois, Catherine Lévêque occupait également un poste d'adjointe au maire. Son engagement politique, partagé avec Guillaume Lepers et des candidats départementaux et législatifs, a été marqué par des revers électoraux successifs en 2021 et 2022. L'annonce de la plainte, survenue peu avant les élections municipales, avait été perçue par certains observateurs comme une manœuvre visant la majorité dirigée par Gérard Régnier.

Attentes de l'association et récupération des fonds

Cette procédure judiciaire a eu des répercussions immédiates sur le parcours politique de l'ancienne présidente. Suite à l'ouverture de l'enquête, Catherine Lévêque a décidé de se mettre en retrait de ses délégations municipales pour se concentrer sur la défense de sa position. Cette retraite politique temporaire coïncidait avec la montée des tensions au sein de l'association des parents d'élèves, où la confiance était ébranlée par la découverte des dépenses.

Le nouveau bureau, présidé par Cyndie Margot, attend avec impatience la date fixe de l'audience. L'objectif est de refermer ce chapitre qualifié d'humainement compliqué pour l'ensemble des membres. Au-delà de la sanction judiciaire, l'enjeu majeur réside dans le recouvrement de l'argent détourné. Les nouveaux dirigeants insistent sur le fait que ces fonds sont destinés aux enfants de l'Institution Sainte-Catherine et ne doivent servir à aucun usage personnel.