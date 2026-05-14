Catherine Dellong-Meng, nouvelle députée gardoise, s'engage pour le pouvoir d'achat, la sécurité et le quotidien des Français

Catherine Dellong-Meng, ancienne cadre de la fonction publique territoriale et installée aux Angles depuis une quarantaine d'années, a choisi de se battre pour le pouvoir d'achat, la sécurité et le quotidien des Français en devenant députée du Gard. Elle a intégré la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale pour son premier mandat de parlementaire et souhaite rencontrer les maires des 50 communes du Gard rhodanien, suivre le dossier de la LEO et continuer à se battre pour le pouvoir d'achat, la sécurité et le quotidien des Français.

Une nouvelle députée gardoise , Catherine Dellong-Meng , est entrée au Palais Bourbon à la suite des élections municipales de 2026. Elle a pris le relais de Pascale Bordes, maire de Bagnols-sur-Cèze et députée du Gard, qui a renoncé à son mandat en mars.

Catherine Dellong-Meng est devenue députée de la troisième circonscription du Gard, qui comprend les cantons d’Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Remoulins, Roquemaure et Villeneuve-lez-Avignon. Elle a intégré la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale pour son premier mandat de parlementaire. Parmi ses priorités, elle souhaite rencontrer les maires des 50 communes du Gard rhodanien, suivre le dossier de la LEO et continuer à se battre pour le pouvoir d’achat, la sécurité et le quotidien des Français





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