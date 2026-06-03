Catherine Ceylac se confie sur son avortement à l'âge de 15 ans dans son autobiographie

La journaliste Catherine Ceylac, âgée de 71 ans, a décidé de se confier sur son avortement à l'âge de 15 ans dans son autobiographie publiée aux éditions Cherche Midi. Elle y raconte également son enfance, ses débuts à la télévision et les nombreuses rencontres qui ont marqué sa carrière cathodique. Pour elle, cet événement a forgé son destin et l'a poussée à vouloir s'éloigner de son milieu familial. Elle explique que sa mère souffrait de ne pas être indépendante et que cela l'a déterminée à rompre avec la monotonie d'une vie déjà tracée pour les femmes de son époque. Elle a également révélé que son conjoint, le journaliste Claude Sérillon, avec qui elle est en couple depuis 42 ans, a été un soutien affectif énorme pour elle.

La journaliste Catherine Ceylac , âgée de 71 ans, a décidé de se confier sur son avortement à l'âge de 15 ans dans son autobiographie publiée aux éditions Cherche Midi.

Elle y raconte également son enfance, ses débuts à la télévision et les nombreuses rencontres qui ont marqué sa carrière cathodique. Pour elle, cet événement a forgé son destin et l'a poussée à vouloir s'éloigner de son milieu familial. Elle explique que sa mère souffrait de ne pas être indépendante et que cela l'a déterminée à rompre avec la monotonie d'une vie déjà tracée pour les femmes de son époque.

Elle a également révélé que son conjoint, le journaliste Claude Sérillon, avec qui elle est en couple depuis 42 ans, a été un soutien affectif énorme pour elle





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