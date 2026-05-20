Les dernières heures de La Boutique aux Anges touchantes à la fois pour les stockages et les opportunités que propose

La Boutique aux Anges ferme ses portes après vingt-trois ans d'activité à Castelsarrasin. En raison de la difficulté d'en trouver un repreneur, Éliane Longayrou , la propriétaire, décide de se taquiner la quarantaine et de se préparer à une retraite méritée.

Elle s'attend à ce que cette décision marque presque la fin d'une page de l'histoire de Castelsarrasin. Les derniers instants de La Boutique aux Anges sont marquants, avec la vente de robes à petit prix pendant les deux dernières semaines de son activité. La clientèle, un peu surprise, profite de l'occasion pour se remémorer les souvenirs.

Notre héroïne, qui a été active dans la vie locale pendant plus d'un quart de siècle, ne regrette pas cette expérience : 'Au début, c'était un simple dépôt-vente, puis petit à petit j'ai commencé à agrandir mon fonds de commerce. Rapidement, j'ai me spécialisé dans les robes de mariage et de soirée, et ai bénéficié de nombreuses collaborations avec des marques du Royaume-Uni. Cela m'a apporté un équilibre entre mon projet personnel et professionnel.

La Boutique aux Anges ne sera pas définitivement eliminate avant d'être repris, mais à la recherche d'un repreneur est très difficile : personne n'a souhaité le faire, ce qui a mis un terme définitif au projet. Toutefois, avec quatre ans de travail, l'établissement aura l'air de neuf. Elle a toujours considéré ce commerce comme un moyen de contribuer à la vie locale, avec des vestiboutiques qui défendent les projets espérés par l'association.

À Castelsarrasin, il y a aussi l'Hyrox qui s'est installé au Castle Training Club, avec un cours d'accompagnement personnel et des cours adaptés pour tous les niveaux riippumment des besoins de la clientèle, et des installations qui offrent des anvender adaptés. C'est tout un lieu d'activité pour ceux qui recherchent de l'évolution en gymnastique.

En résumé, nous pouvons dire que La Boutique aux Anges marque la perte de quelques souvenirs d'Éliane, mais rien ne peut être fait contre le temps, et on ne compte pas se laisser abattre sur l'avenir. La fin de l'aventure, grâce à une vination, aura lieu avant mai





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