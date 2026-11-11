Cathay Pacific passe commande de 11 Airbus A330‑900 et 3 A321neo pour renforcer son réseau

La compagnie Hongkongaise Cathay Pacific vient de conclure une opération d'achat de 11 Airbus A330‑900 et 3 A321neo, d'une valeur totale de 5,1 milliards de dollars, afin d'augmenter sa capacité passagers et cargo dans la région Pacifique.

Cathay Pacific, l'une des principales compagnies aériennes de Hong Kong, a annoncé mercredi la conclusion d'une opération importante visant à moderniser et étendre sa flotte. L'annonce a été faite via un communiqué de presse soumis à la Bourse de Hong Kong, précisant que la société aura acquis 11 avions Airbus A330‑900 et 3 Airbus A321neo, d'une valeur totale de 5,1 milliards de dollars, équivalents à près de 4,57 milliards d'euros.

Définition de la nouvelle flotte

Les 11 Airbus A330‑900 seront déployés pour renforcer la croissance du réseau régional du Pacifique. Selon le communiqué, ces appareils " permettront une capacité supplémentaire en termes de transport de passagers et de fret" . La société estime que ces avions "moderniseraigune partie importante de son armée et améliorera la connectivité au sein de son hub d'attache à Hong Kong". En parallèle, Cathay a commandé trois Airbus A321neo à fuselage étroit pour son filiale low‑cost HK Express, afin de consolider son positionnement sur les liaisons court‑courriers et les destinations de la Chine continentale.

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Calendrier d'arrivée et financement

Les 11 A330‑900 devront être livrés entre 2031 et 2035, en accord avec les plans de l'entreprise pour la phase de croissance stratégique de son réseau. Le contrat d'achat de ces appareils est évalué à 5,1 milliards de dollars. Cathay a indiqué que la transaction se fit dans le cadre d'un financement structuré, selon le texte du dépôt auprès de la Bourse de Hong Kong. Le commandement de trois A321neo, également déployés par le filiale low‑cost HK Express, s'inscrit dans une dynamique d'expansion de la part de la compagnie Hongkongais.

Réactions de Ronald Lam, directeur général

Ronald Lam, directeur général de Cathay Pacific, a déclaré que les nouveaux modèles "sont des appareils de pointe et économes en carburant" ‘et qu'ils représenteront un bon levier de modernisation de l'ensemble de la flotte’. Le directeur général souligne que le groupe compte ainsi améliorer sa capacité, sa performance et la qualité de ses services. Cet investissement est positionné comme une priorité stratégique pour soutenir le développement du réseau global de l'entreprise.

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Perspectives stratégiques pour HK Express

En ce qui concerne HK Express, le communiqué précise que l'A321neo "permettra de renforcer encore le potentiel de croissance de HK Express, qui se concentre sur les destinations en Chine continentale et d'autres liaisons court‑courriers". Ce choix du modèle de fuselage étroit vise à réduire les coûts opérationnels et à offrir un confort optimal aux clients. L'opération s'inscrit dans la vision de l'entreprise d'augmenter la synergie globale au sein de son groupe, en poussant la forte croissance de la marque low‑cost

Impact attendu sur le marché et les clients

Cette expansion de la flotte devrait permettre à Cathay Pacific de répondre au volume croissant de passagers à destination du Pacifique tout en répondant à la demande accrue de fret. Avec une capacité renforcée, la compagnie prévoit d'augmenter son chiffre d'affaires et de consolider sa position de leader sur les liaisons internationales. La modernisation de la flotte renforcera également la compétitivité de l'entreprise, tout en améliorant son empreinte carbone, en son alignement sur les exigences de durabilité.

Prochaines étapes

Les entreprises planifient d'intégrer les nouveaux appareils à leur réseau d'ici 2031, tout en reliant le service déjà existant et futur aux filiales la plus proche sur les tarifs Royal Borderless. Les résultats de ces opérations seront évalués en 2035, lorsque le premier A330‑900 sera pleinement opérationnel. La direction de Cathay se tient prête à tirer pleinement parti des nouvelles opportunités de croissance qui découleront de ces investissements. Au besoin, des rapports seront publiés pour informer des performances, des coûts et de l'expérience client.