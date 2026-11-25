Un arrêté interministériel paru le 13 novembre 2026 reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour vingt et une communes de l'Oise. Les mouvements de sols, causés par la sécheresse et la réhydratation, menacent l'habitat. Les assurés disposent de trente jours pour déclarer leurs sinistres.

Vingt-et-une communes du département de l' Oise ont officiellement été reconnues en état de catastrophe naturelle à la suite de mouvements de terrain significatifs. Cette décision administrative majeure a été prise par un arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française le 13 novembre 2026.

Les causes de cette reconnaissance sont directement liées à des phénomènes géologiques et météorologiques spécifiques survenus durant l'année 2026. En effet, la sécheresse prolongée, suivie d'une réhydratation brutale des sols, a provoqué une instabilité du sous-sol dans ces zones concernées. Ces mouvements de terrain représentent un risque tangible pour l'intégrité des bâtiments et des infrastructures.

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Vigilance accrue pour propriétaires et autorités locales

Les aléas naturels identifiés peuvent entraîner l'apparition de fissures sur les façades et les structures intérieures des habitations, fragilisant ainsi toute la solidité des constructions résidentielles. Cette situation nécessite une vigilance accrue de la part des propriétaires et des autorités locales pour évaluer les dégâts et initier les procédures de réparation. La reconnaissance de cette catastrophe naturelle marque un tournant important dans la prise en charge des victimes potentielles, permettant l'accès à des mécanismes d'indemnisation prévus par la loi.

Les communes touchées, bien que variées, partagent toutes une vulnérabilité commune due à la nature de leurs sols et aux conditions climatiques extrêmes qu'elles ont subies. Les autorités départementales insistent sur l'importance de la rapidité des démarches administratives pour garantir une aide efficace aux sinistrés. Cette mesure vise à apaiser les inquiétudes des habitants en sécurisant leur situation juridique et financière face aux dommages matériels subis.

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Dispositif préfectoral pour faciliter l'indemnisation des sinistrés

La préfecture de l'Oise a mis en place un dispositif d'accompagnement pour faciliter le parcours des usagers dans ces démarches complexes. L'objectif est de réduire les délais d'attente et d'assurer une équité dans le traitement des demandes d'indemnisation. Cette crise environnementale rappelle la nécessité d'une adaptation des normes de construction et d'une meilleure gestion des risques naturels dans les zones à risque.

Les experts géotechniques ont joué un rôle clé dans l'identification des zones les plus touchées, fournissant des données cruciales pour l'arrêté ministériel. Cette collaboration entre les services de l'État et les scientifiques locaux démontre une approche méthodique pour traiter les conséquences des changements climatiques sur le territoire national.