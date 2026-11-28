Malgré le numérique, les catalogues physiques inspirent 70% des enfants pour leur liste de Noël. Analyse de la stratégie de La Grande Récré et Le Bonhomme de Bois pour fidéliser les familles.

Les catalogues de jouets physiques demeurent une référence incontournable pour les achats de fin d'année, défiant la montée en puissance du commerce en ligne. Selon l'Observatoire de Noël 2024 réalisé par l'agence Générations & Co, ces supports imprimés continuent d'inspirer 70 % des enfants pour la constitution de leur liste de Noël. Ce chiffre atteint même 88 % parmi les enfants qui croient encore au Père Noël. Malgré la digitalisation croissante de nos vies, le support papier conserve toute sa pertinence et son impact émotionnel lors de cette période charnière.

Prépondérance des catalogues physiques sur les achats

La Grande Récré, enseigne emblématique comptant 112 magasins répartis sur l'ensemble du territoire national, confirme cette tendance forte. Élisa Ouvrard, sa directrice marketing, souligne que ce catalogue n'est pas un simple prospectus. Il constitue à lui seul le premier cadeau de l'enfant, attendu avec impatience pour repérer les jeux et débuter la rédaction de sa liste. Le support de 192 pages offre une expérience tangible que l'écran ne remplace pas, permettant aux plus jeunes d'entourer leurs coups de cœur.

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Cette ritualisation familiale est également vivace chez Le Bonhomme de Bois. Nolwenn Jacoby, responsable communication et marketing de l'enseigne, explique que feuilleter les pages ensemble est devenu un vrai rituel de famille. L'absence de smartphone chez les plus petits, ceux qui écrivent consciencieusement leur lettre au Père Noël, favorise cette immersion totale dans l'univers du catalogue. L'expérience physique reste donc privilégiée pour initier les enfants au processus d'achat de cadeaux.

Stratégies de diffusion ciblée et partenariats locaux

Face à cette audience captive, les enseignes ont adopté des stratégies de diffusion précises pour maximiser l'impact de leurs supports. Plutôt que d'inonder massivement les boîtes aux lettres, La Grande Récré a choisi d'adresser prioritairement ses 3 millions d'exemplaires imprimés à ses clients fidèles. Cette approche permet de cibler une clientèle déjà acquise et d'éviter le gaspillage de papier auprès de non-consommateurs potentiels.

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Pour renforcer cette présence, l'enseigne s'est associée aux cinémas MK2 à Paris et aux salles CGR en régions. Ces partenaires disposent de présentoirs dédiés où les catalogues sont mis en valeur. De même, des points de vente des magasins Gémo, situés à proximité des magasins de jouets, servent de relais de distribution. Cette omnicanalité physique vise à rendre le catalogue accessible au plus grand nombre tout en restant dans un cadre commercial pertinent.

Le Bonhomme de Bois applique une logique similaire en diffusant ses catalogues traditionnels et d'éveil auprès de ses clients les plus dévoués. L'enseigne complète cette démarche en participant aux arbres de Noël organisés par les entreprises. Cette visibilité directe permet d'atteindre un public familial large et d'ancrer la marque dans les traditions locales de fin d'année, créant un lien de proximité avec les parents et les grands-parents acheteurs.

Refonte éditoriale et personnalisation de l'expérience client

Au-delà de la diffusion, le contenu des catalogues fait l'objet d'une refonte majeure dès le mois de mai. La Grande Récré a complètement repensé son édition de cette année. Dès les premières pages, les clients retrouvent une sélection de jeux de société, remplaçant les pages habituellement dédiées aux jouets premier âge. Cette restructuration vise à attirer immédiatement l'attention sur des catégories portantes et à diversifier l'offre proposée aux familles.

Élisa Ouvrard insiste sur l'importance d'un savant équilibre entre nouveautés et marronniers incontournables. Des classiques comme la maison de Barbie, le Monopoly ou le Docteur Maboul sont intégrés pour assurer que chaque famille y trouve son compte. Cette sélection rigoureuse répond aux attentes des parents qui recherchent à la fois des valeurs sûres et des découvertes fraîches pour leurs enfants.

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Côté Le Bonhomme de Bois, l'expérience client est personnalisée via une liste de Noël intégrée directement dans le catalogue. L'enfant peut la compléter puis la déposer en boutique. Il reçoit ensuite une lettre personnalisée sous enveloppe cachetée à la cire aux couleurs de l'enseigne. Ce geste fort marque le coup et renforce l'engagement émotionnel de l'enfant envers la marque, transformant une simple liste en un souvenir mémorable.

Identification des tendances et catégories phares

Les grandes tendances observées dans les catalogues reflètent l'univers culturel actuel des jeunes consommateurs. Outre les licences bien connues comme La Pat'Patrouille, Pokémon et Disney, de nouveaux univers font leur apparition sur les listes de Noël. Les jouets issus de l'univers du film Netflix K-pop Demon Hunters sont notamment mentionnés, ainsi que le slime. Ces éléments montrent une adaptation rapide des enseignes aux pop-culture émergentes.

Le Bonhomme de Bois mise quant à lui sur une sélection différente pour son catalogue. Pas de pages dédiées à Harry Potter ou à Avengers, mais des rubriques mettant en avant les catégories les plus consultées et achetées. Les peluches et les jouets d'imitation figurent ainsi en bonne place, selon les détails fournis par Nolwenn Jacoby. Cette approche segmentée permet de répondre à des besoins spécifiques de jeu et de créativité, distincts des licences hollywoodiennes massives.

En somme, malgré la montée des achats en ligne, les catalogues de jouets restent essentiels pour les enfants à Noël. Ils inspirent 70 % des enfants pour leur liste, prouvant que le physique a encore beaucoup à dire. Entre stratégie de diffusion ciblée, refonte éditoriale et personnalisation, Les enseignes comme La Grande Récré et Le Bonhomme de Bois soignent leur contenu. Elles ciblent les enfants tout en évitant les stéréotypes de genre, pour offrir une expérience festive et mémorable aux familles françaises.