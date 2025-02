Cata Coll: La Gardienne du Barça Attire les Critiques avec ses Déclarations Anti-Madrid

Cata Coll, gardienne de but du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a fait des déclarations incendiaires lors d'une interview, exprimant une profonde aversion pour le Real Madrid et provoquant des réactions vives et partagées sur les réseaux sociaux.

L'Espagne du football était à nouveau en ébullition après les déclarations incendiaires de Cata Coll , gardienne de but du FC Barcelone et de l'équipe espagnole nationale. Invitée dans l'émission Pim Pam Llum sur la chaîne de télévision IB3 début de semaine, Coll n'a pas mâché ses mots, suscitant des réactions vives et divisées. \Lors de l'interview, Coll a exprimé une profonde aversion pour le Real Madrid , déclarant: « Je suis plus anti-Madrid que culé (le surnom des joueurs catalans).

» Elle a ajouté avec un sourire satisfait: « C'est juste que Madrid me met très en colère… » Cette sortie a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes l'ont félicitée pour son honnêteté, tandis que d'autres ont critiqué ses propos, la jugeant jalous et irrespectueuse envers l'un des clubs les plus importants d'Espagne. \Coll n'a pas seulement jeté l'huile sur le feu en ce qui concerne le Real Madrid. Elle a également exprimé sa colère envers les supporters de l'Espanyol, qu'elle accuse d'avoir déjà jeté une canette de bière sur elle. Malgré les critiques, Coll reste une figure importante du football espagnol. À 23 ans, elle évolue avec le Barça depuis 2019 et a remporté les deux dernières éditions de la Ligue des champions. Ses déclarations, bien que controversées, ne manqueront pas de continuer à alimenter les débats passionnés autour du football espagnol.





