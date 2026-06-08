Castres-Toulon : Le CO met fin à sa série noire et termine la saison sur une victoire

Victorieux de Toulon (38-21) lors de la dernière journée de Top 14, le Castres Olympique a clos une saison difficile sur une note positive. Malgré une grande irregularité et des problèmes d'indiscipline, les Tarnais espèrent maintenant tourner la page et préparer sereinement la prochaine saison avec une reprise prévue le 13 juillet et un stage à La Plagne en août.

Le Castres Olympique a mis un terme à une série de cinq défaites consécutives en championnat en battant le Rugby Club Toulonnais (38-21) lors de la dernière journée de Top 14 , samedi 6 juin.

Cette victoire à domicile, à Pierre-Fabre, apporte une bouffée d'air frais après une saison 2025/2026 globalement décevante pour les Tarnais. Le manager Xavier Sadourny a exprimé son soulagement, soulignant l'importance de terminer sur une note positive, notamment pour les joueurs partants et les supporters.

Malgré des moments forts comme la victoire historique au Munster ou trois succès à l'extérieur en championnat (contre La Rochelle, Montauban et Bayonne), l'équipe a souffert d'une grande irregularité, notamment à domicile où elle a compté cinq revers, et d'un problème récurrent d'indiscipline, avec en moyenne plus d'un carton jaune par match et deux cartons orange. L'efficacité, notamment dans la conquête, a souvent fait défaut, même si le staff estime avoir atteint certains objectifs statistiques comme le temps de jeu effectif ou les incursions dans le camp adverse.

Les semaines à venir seront dédiées à l'analyse et à la préparation de la prochaine saison. Les entretiens individuels avec les joueurs débuteront dès le début de semaine, suivis de bilans physiques. Le retour de Louis Le Brun, titularisé pour la première fois depuis huit mois et performant, est perçu comme un élément positif.

La reprise officielle est fixée au 13 juillet, avec un stage estival à La Plagne du 9 au 14 août et deux matchs amicaux prévus, contre Montauban et probablement Montpellier. L'objectif est de tirer les leçons de cette saison difficile pour repartir sur de bonnes bases, avec l'ambition de retrouver la régularité et l'efficacité nécessaires pour ambitionner les places de haut de tableau





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