Castres : Succès de la première journée de tennis fauteuil au Tennis Club

Le Tennis Club de Castres a organisé avec succès sa première journée de tennis fauteuil le 14 novembre, marquant un tournant pour le sport inclusif avec le soutien de la Caisse d'Épargne.

Le Tennis Club de Castres a marqué une étape décisive pour la pratique du tennis adapté en organisant avec brio sa toute première journée dédiée exclusivement au tennis fauteuil. Cet événement s'est tenu le samedi 14 novembre dernier au complexe sportif de la Borde Basse, témoignant d'une volonté ferme de structurer et de développer cette discipline au sein de la communauté sportive locale.

Développement du tennis fauteuil à Castres

Cette initiative vise à donner une dimension plus importante à une pratique qui existait déjà de manière discrète au sein du club. Francis Bardou, président du Tennis Club de Castres, a expliqué que le projet ne sort pas de nulle part, puisque l'établissement propose depuis plusieurs années des cours encadrés par un professeur diplômé d'État agréé pour le tennis fauteuil. La journée du 14 novembre constituait l'occasion de passer à la vitesse supérieure en rendant cette activité plus visible et accessible.

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L'organisation de cet événement a été rendue possible grâce à des infrastructures rénovées. Les installations précédentes n'étaient que peu adaptées à la pratique du tennis en fauteuil roulant. Cependant, les nouveaux aménagements réalisés par la précédente municipalité ont permis de mettre à disposition des courts et des espaces totalement adaptés, permettant ainsi l'accueil efficace des personnes en situation de handicap.

Soutien financier et partenariats stratégiques

Le succès de cette journée repose également sur un soutien financier solide et diversifié. De nombreux partenaires ont accompagné cette initiative, dont le Lion's Club, l'Harmonie mutuelle, la Région Occitanie, le Département du Tarn, la mairie de Castres, ainsi que le garage Maurel. Ces différents acteurs ont joué un rôle clé dans la réussite logistique et matérielle de la journée dédiée.

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Un partenaire majeur a particulièrement distingué ce projet de développement du para-tennis : la Caisse d'Épargne. Le Tennis Club de Castres a été sélectionné comme lauréat de l'appel à projet Terre de sport, lancé par cet établissement bancaire. Cette reconnaissance visait à soutenir les clubs et associations sportives qui œuvrent en faveur d'un sport accessible, inclusif et porteur de lien social, des critères parfaitement alignés avec les objectifs du club castresois.

Réussite de l'événement et impact local

La journée du 14 novembre s'est révélée être un véritable succès sur le plan de la participation. Le tournoi organisé a réuni dix participants venus de toute l'Occitanie, confirmant l'intérêt régional pour cette discipline. Des joueurs se sont même déplacés spécifiquement de Bordeaux pour prendre part à cette compétition, soulignant l'attractivité croissante de l'offre sportive inclusive proposée par le club.

Pour concrétiser ce soutien, Philippe Maurel, président du conseil d'administration de la Caisse d'Épargne Tarn Sud, David Szmulewicz, directeur des agences du territoire de Castres, et Coralie Viala, directrice de l'agence des Lices à Castres, se sont rendus sur place. Ils ont remis un chèque de 2 000 euros au club, une somme dédiée à l'acquisition de matériel adapté et à l'organisation d'actions de sensibilisation pour favoriser l'accès à la pratique des personnes en situation de handicap.

Perspectives d'avenir pour le club

Les dirigeants du Tennis Club de Castres envisagent cet événement comme un encouragement à poursuivre leur démarche. La réussite de cette première journée offre une base solide pour pérenniser et étendre l'offre de tennis fauteuil. L'objectif reste de maintenir une dynamique positive et d'intégrer davantage cette pratique au quotidien du club.

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Avec le matériel acquis grâce au financement de la Caisse d'Épargne et l'engagement des partenaires locaux, le club peut désormais espacer les sessions d'initiation et développer des compétitions régulières. Cette structuration permet de transformer une pratique ponctuelle en une activité sportive à part entière, ouvrant les portes du tennis à un public plus large et diversifié.