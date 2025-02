Castres à Perpignan: un déplacement toujours compliqué

L'équipe de Castres olympique se rend à Perpignan pour affronter l'Usap, un déplacement qui s'annonce toujours difficile. Les Castrais, en pleine dynamique positive avec deux victoires à l'extérieur, cherchent à confirmer leur progression face à un adversaire redoutable. L'atmosphère hostile d'Aimé-Giral et la ferveur du public catalan constituent un défi supplémentaire pour les joueurs de Xavier Sadourny.

L'équipe de Castres olympique se rend à Perpignan pour affronter l' Usap , un déplacement qui s'annonce toujours difficile. Le manager, Xavier Sadourny , ne cache pas la complexité du voyage, mais souligne que la perspective de remporter un troisième succès consécutif à l'extérieur peut être un atout pour les Castrais. Après les victoires convaincantes face aux Saracens en Champions Cup et au Racing en Top 14 , l'équipe recherche à confirmer cette dynamique positive.

Le pilier Quentin Walcker, formé à l'Usap, tempère l'euphorie en précisant que le déclic ne peut être confirmé qu'à l'issue de plusieurs déplacements victorieux. Le bilan actuel du CO en championnat est neutre, mais l'enchaînement de victoires récentes a permis une prise de conscience collective. Le centre Adrien Séguret souligne l'importance de cette dynamique positive, bien que la vigilance reste de mise. Le joueur tarnais rappelle que l'équipe a rattrapé sa défaite face à Bordeaux-Bègles à Pierre-Fabre, mais qu'il faut rester concentré face à un adversaire comme l'Usap. Aimé-Giral, le stade de Perpignan, est connu pour son atmosphère hostile, et Walcker avoue avoir des souvenirs douloureux de ses confrontations précédentes. Le défi pour le CO sera donc de gérer la pression et de répondre à la ferveur du public catalan. L'équipe devra démontrer sa robustesse mentale et sa confiance acquise en janvier, notamment à travers cet essai refusé à Paris La Défense Arena. Le staff, mené par Xavier Sadourny, nourrit une concurrence interne saine au sein du groupe. La titularisation de Josaia Raisuqe et Simon Méka en témoigne, tout comme la présence de Louis Le Brun au poste de demi-centre, appelé en équipe de France pour préparer la rencontre contre l'Italie.





