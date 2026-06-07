Castillon se qualifie pour les quarts de la Fédérale 2 face à un Hasparren héroïque

Dans un match retour intense, Castillon bat Hasparren et accède aux quarts de finale de la Fédérale 2, malgré une vaillante résistance des Basques.

Le match de rugby de Fédérale 2 en huitième de finale retour a vu Castillon se qualifier pour les quarts de finale face à une équipe d' Hasparren qui a livré une performance héroïque.

Les deux équipes, présentant des similitudes dans leur jeu et leur état d'esprit combatif, se sont affrontées avec une rare intensité sur les deux matches. Castillon a最终 remporté la qualification avec un avantage de seulement deux points sur l'ensemble des deux rencontres, les scores étant de 35-30 et 27-20. Dès le début du match retour, les Castillonnais ont pris l'avantage grâce à un essai du pilier Maxime Grelaud, transformé par Gaby Bouscasse.

Hasparren a répliqué par une pénalité d'Alexandre Epelva, mais a ensuite dû jouer à quatorze pendant une longue période en raison de deux cartons jaunes. Malgré cette infériorité numérique, les Basques ont monopolisé le ballon et se sont accrochés,revenant à égalité puis prenant même l'avantage à la pause (10-13). Au retour des vestiaires, Castillon a profité de sa supériorité numérique pour reprendre l'avantage à la 55e minute par un essai d'Augustin Dupuy.

Hasparren, éprouvé physiquement, a vu Castillon inscrire un nouvel essai par Victor Dufraisse à la 73e minute (25-13). Les Basques ont alors redonné du suspense avec un essai de Jon Hiribarne transformé (27-20), ramenant l'écart à seulement deux points. Finalement, les Castillonnais ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final, s'imposant au terme d'un combat acharné. Les trois essais de Castillon ont été marqués par Grelaud, Dupuy et Dufraisse, avec trois transformations de G. Bouscasse et deux pénalités.

Les entraîneurs, Valéry Bouscasse pour Castillon et son homologue d'Hasparren, ont rendu hommage à l'intensité du match et à la qualité de l'adversaire. Castillon affrontera désormais le Paris Université Club en quart de finale. Le texte original comprenait également des compositions d'équipe, des citations et des éléments promotionnels qui ont été exclus ici pour se concentrer sur le récit sportif substantiel





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