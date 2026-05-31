L'établissement musical de Castelsarrasin s'appelle désormais École municipale de musique Marcel Just, en reconnaissance d'un directeur décédé et d'une carrière de plus de trente‑trois ans dédiée à l'essor musical local.

L'école municipale de musique de la ville de Castelsarrasin a récemment changé de nom en rendant hommage à Marcel Just , l'ancien directeur décédé le 4 mai dernier.

En session du mardi 26 mai 2026, le conseil municipal, réunissant l'ensemble des élus, a adopté à l'unanimité une délibération très symbolique : confier à son établissement musical un nom officiel pour la première fois. L'établissement portera dorénavant l'appellation École municipale de musique Marcel Just, signe d'une reconnaissance profonde de la contribution du musicien et de l'humain à la vie culturelle de la commune. Cette décision est le fruit d'une réflexion mûrie, initiée après le décès de l'ancien directeur.

La protagoniste familiale, Pierrette Just, son épouse, a officiellement donné son accord par courrier le 11 mai, permettant ainsi au projet de franchir le pas. La mesure a été validée par la commission des finances avant d'être définitivement adoptée par l'ensemble des autorités locales, démontrant l'unité et la solidarité du conseil municipal en ce moment pathétique. L'histoire de l'établissement témoigne d'une évolution remarquable, initiée plus de soixante ans avant.

Marcel Just, né le 5 juin 1934 à Grisolles, a mené un parcours riche et varié, s'engageant d'abord en mairies, dans la Seita, puis dans une imprimerie, avant que sa passion pour la musique ne prenne le dessus. Diplômé d'un conservatoire de Toulouse, il a reçu une médaille en solfège et a obtenu un second prix de trompette avant de rejoindre la mairie de Castelsarrasin le 1er août 1961 en tant qu'auxiliaire.

Il a rapidement pris la direction de l'école de musique, et après avoir été titulaire en 1970, il a été nommé directeur en 1982, rôle qu'il a exercé pendant plus de trente‑trois ans jusqu'à sa retraite en fin d'année 1994. Sous sa direction, l'établissement a connu un développement spectaculaire, passant d'une centaine d'étudiants en 1971 à plus de trois cent vingt en 1987, et ayant structuré un paysage musical local riche.

Il a encadré quatre formations majeures : la Lyre, l'orchestre cadet, l'orchestre junior et un ensemble vocal, toutes très appréciées par les jeunes musiciens et la communauté. Le nom de Marcel Just se reflète aujourd'hui dans l'organisation des cours, des spectacles et du maintien de la tradition musicale de la région, sous la direction actuelle de Guillaume Gourmaud.

Le plaque de commémoration, qui sera déposée dans l'établissement, symbolisera le soutien indéfectible de la commune envers le travail acharné et la passion de l'ancien directeur. Cette étape scellera le passé et assurera à l'avenir l'héritage d'une école de musique dont la vocation prime : offrir un espace d'apprentissage où la musique et l'esprit d'initiative peuvent s'épanouir.

Au-delà du simple changement de nom, cette mesure rappelle à ses élèves, à ses familles et à ses voisins l'importance de l'histoire culturelle locale, tout en consolidant l'identité de la ville. En cette période de transition, les habitants se rappellent de la phrase souvent répétée et de la manière dont la communauté se rassemble pour préserver un patrimoine musical transmis de génération en génération.

Finalement, la décision de nommer l'école en l'honneur de Marcel Just est un geste d'une portée symbolique qui illustre l'histoire et l'engagement de la communauté de Castelsarrasin pour son avenir artistique, et signale la profonde gratitude des citoyens envers un homme qui a dédié plus d'une moitié de sa vie à la musique et au service des jeunes talents





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