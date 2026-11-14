Castanet-Tolosan qualifié en 8e de Coupe de France contre Pau

L'US Castanet-Tolosan se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France aux tirs au but et affrontera le FC Pau en Ligue 2.

Les footballeurs de l'US Castanet-Tolosan ont décroché une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Après une victoire difficile lors de la séance de tirs au but face à Balma, l'équipe de National 2 se prépare à recevoir le FC Pau, classé cinquième en Ligue 2, sur leur terrain.

Déroulement du match et but décisif

La rencontre a débuté sous le signe de la domination pour les visiteurs balmanais lors de la première période. L'US Castanet-Tolosan a cependant réussi à inverser la tendance grâce à une action collective précise. Vers la trentième minute, Yassine Amara a servi Matis Tait, qui a fusillé le gardien adverse d'une frappe imprenable sous la barre transversale, offrant ainsi l'avantage aux Castanéens.

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La situation s'est drastiquement compliquée pour les visiteurs juste avant la pause. Un joueur de Castanet-Tolosan a reçu un second carton jaune pour une faute importante et une contestation, réduisant son équipe à onze contre onze. Cet avantage numérique a permis à Balma de mieux contrôler le jeu en seconde mi-temps.

Stratégie défensive et séance de tirs au but

Dans la deuxième moitié du match, Balma a utilisé son supériorité numérique pour s'installer durablement dans le camp adverse. Les Castanéens ont dû résister aux contre-attaques adverses et sauver leur match à plusieurs reprises. Le gardien de l'USC a effectué une parade décisive à quatorze minutes de la fin sur un tir à bout portant, conservant le score favorable.

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Cependant, le portier castanéen a été battu dans les arrêts de jeu par une frappe puissante, obligeant les deux équipes à disputer une séance de tirs au but. Cette épreuve a été rapide pour l'US Castanet-Tolosan, qui a démontré une grande efficacité face au pote.

Réaction du coach et prochain adversaire

Lors des tirs au but, les trois premiers tireurs de l'USC ont transformé leurs penalties. Le capitaine Sergi Tournié a joué un rôle crucial en arrêtant deux tirs adverses, tandis que le troisième tir balmanais est passé à côté du cadre. Cette victoire inédite dans l'histoire du club a permis aux joueurs de laisser éclater leur joie.

Le coach Lucas Laborde a exprimé sa fierté face à cette performance exceptionnelle. L'équipe se rendra maintenant sur la pelouse du Lautard pour ce huitième de finale prévu durant le dernier week-end de novembre, avec l'ambition de poursuivre l'aventure contre un club de l'élite du football français.