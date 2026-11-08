Castanet-Tolosan : Consultation prévue pour réviser la circulation et le stationnement

La Ville de Castanet-Tolosan prévoit de consulter habitants et commerçants pour ajuster les sens uniques et le stationnement sur l'avenue Pierre-Mendès-France.

La municipalité de Castanet-Tolosan envisage officiellement de lancer une concertation avec les riverains et les commerçants afin de réviser certains dispositifs de circulation mis en place récemment. Cette initiative intervient en réponse aux nombreuses contestations soulevées par les habitants concernant les nouveaux sens uniques et les règles de stationnement, notamment sur l'avenue des Lascardos et l'avenue Pierre-Mendès-France.

Un schéma de circulation jugé contesté par les usagers

La mise en place d'un sens unique sur l'avenue des Lascardos, destinée à créer une piste cyclable dédiée, n'a pas fait l'unanimité parmi les résidents du quartier. L'objectif initial de l'administration était de réorganiser la circulation dans le centre-ville historique, d'établir un nouveau schéma cohérent et de revoir la stratégie de stationnement pour améliorer la rotation des véhicules dans toute la commune. Ces décisions visaient notamment à combler les lacunes perçues des parcours cyclables, en particulier à proximité des établissements scolaires.

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Les critiques de la minorité municipale sur le stationnement

Lors du conseil municipal du 29 septembre dernier, le conseiller de la minorité Jordan Puissant a interpellé l'assemblée sur plusieurs points problématiques, notamment le stationnement en marche arrière obligatoire sur l'avenue Pierre-Mendès-France. Il a souligné que cet objectif de sécurité n'était pas atteint car de nombreux automobilistes ne respectent pas la consigne, se garant en marche avant. Cette violation a pour conséquence que les conducteurs se retrouvent dans le sens inverse de la circulation lorsqu'ils souhaitent repartir, créant une situation dangereuse et gênante pour le flux de trafic.

L'explication technique de la préfecture et du Cerema

Pascal Chicot, adjoint au maire en charge de la voirie, a rappelé que cette volonté d'imposer le stationnement en marche arrière est liée à la réduction de la largeur des trottoirs, qui ne permettait plus une sortie de secours sécuritaire en marche arrière. Le Cerema préconise effectivement ce type de stationnement car il offre une meilleure visibilité de l'avant du véhicule. Cette mesure est particulièrement cruciale dans un secteur abritant des écoles, permettant ainsi de détecter correctement si un enfant traverse la chaussée.

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Des tensions avec les commerçants de Verte-Prairie

La question de la fréquentation des boutiques de la zone de Verte-Prairie sur l'avenue Pierre-Mendès-France a également été évoquée. Les commerçants craignent une baisse de leur chiffre d'affaires due à la complexité de la circulation. Des places de parking ont déjà été mises à disposition à proximité de l'espace Jacques-Brel pour tenter d'atténuer cet impact. Le maire a indiqué l'étude de solutions supplémentaires, comme la mise en place de bornes pour favoriser la rotation rapide des véhicules.

Prochaines étapes et concertation citoyenne

Face à ces critiques, la mairie a confirmé qu'une concertation était nécessaire pour trouver un équilibre entre sécurité et fluidité. L'arrivée prochaine d'un agent dédié à la citoyenneté facilitera ce processus, bien qu'aucune date précise ne soit encore fixée pour le début des échanges. Des mesures temporaires sont actuellement étudiées, notamment le marquage en bleu de certaines zones pour limiter la durée de stationnement et améliorer l'acceptabilité du dispositif par les usagers et les professionnels du commerce local.