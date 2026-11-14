Castanet surmonte Villefranche 28-25 en derby haut-garonnais intense

L'Avenir Castanéen renverse Villefranche 28-25 grâce à des essais tardifs de Brun et Prunet, s'imposant dans ce derby haut-garonnais disputé ce samedi.

Lors du derby haut-garonnais disputé ce samedi, l' Avenir Castanéen a remporté une victoire cruciale contre le Football Club Villefranchois sur le score de 28-25. Les Castanéens, menés à la pause, ont inversé la tendance en seconde période grâce à des réalisations décisives en fin de match, permettant ainsi à leur équipe de sortir victorieuse d'une confrontation disputée.

Renversement stratégique et essais décisifs

La dynamique de la rencontre a basculé dans les dernières minutes grâce aux essais inscrits par Brun et Prunet. Ces deux réalisations ont permis aux locaux de prendre l'avance 28-25 à la 76e minute. Malgré une infériorité numérique subie lors des dix dernières minutes de jeu, Villefranche n'a pas pu égaliser, limitant simplement les dégâts pour décrocher un point de bonus défensif.

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Domination initiale et écart en première mi-temps

Les avants villefranchois, dirigés par le capitaine Atia et soutenus par Laffont, ont imposé leur loi en mêlée pendant la première période. Cette domination physique a permis à Villefranche de mener 16-11 à la pause après un essai de Laffont dans les arrêts de jeu. Malgré l'essai précoce de Baixeras et les points de Tignères ayant offert un avantage de deux points à Castanet (11-9), les visiteurs ont creusé l'écart avec un essai de Chalies, portant le score à 22-11 à la 56e minute.

Réaction des frères Ricardo et leadership de Pradalier

La stratégie des frères Ricardo, Yannick et Cyril, entraîneurs de Castanet, a porté ses fruits lors de la reprise. Le capitaine des Lauragais, Pradalier, a assuré un leadership remarquable, galvanisant ses coéquipiers. Cette détermination collective a permis de renverser la situation alors que l'équipe semblait en perdition, transformant la pression en opportunité de marquer les deux essais de la victoire.

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Conséquences immédiates et classement des équipes

Ce résultat offre à l'Avenir Castanéen une chance de se remettre en selle après sa lourde défaite précédente contre Corbières XV. Pour Villefranche, qui entamait cette rencontre sur une dynamique positive avec deux victoires consécutives, la défaite reste amère bien que le point de bonus défensif atténue quelque peu la désillusion.

Détails techniques et effectifs engagés

Les marqueurs pour Castanet incluent un essai de Baixeras, un drop de Tignères, un pénaltisé, et les essais de Brun et Prunet, avec les transformations de Tignères. Pour Villefranche, les réalisations proviennent de Chalies, Rumeau et Descamp, ainsi que Laffont. Les remplaçants entrés en jeu incluent Meillon, Gatti, Calmet, Bouygues, Vernetti, Calvet, Leite, Laurens, Castel et Averous pour Castanet, et C. Alasset, Mercier, Roques, Jouary T., Mougeot, Manent, Bourdette, Mas, Atia, Durrieu, Clapier et Auney pour Villefranchois.