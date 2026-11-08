Casque EKOI Corsa Light Reflective : -50% sur le vélo cycliste

Découvrez l'offre exclusive sur le casque EKOI Corsa Light Reflective. Prix chuté à 75 euros avec une réduction de 50 pour cent. Poids plume de 195 grammes.

Le casque EKOI Corsa Light Reflective bénéficie actuellement d'une promotion majeure d'une réduction de cinquante pour cent. Le prix de vente a été baissé de soixante-quinze euros par rapport à son tarif d'origine. Cette offre concerne spécifiquement l'équipement de cyclisme haute performance de la marque française EKOI.

Caractéristiques techniques du casque

Cet article de protection pour cycliste pèse exactement cent-quatre-vingt-quinze grammes. La légèreté exceptionnelle est obtenue grâce à une construction In-Mold. Ce procédé industriel fusionne la mousse et l'enveloppe extérieure en une seule pièce rigide. L'assemblage élimine le surplus de matière lié aux méthodes classiques de fabrication. La rigidité structurelle reste intacte malgré cette réduction de masse significative.

Also read Personnalisation de textiles à Cherbourg : Chrysalide Broderies élargit son offre

Le modèle intègre un réglage occipital vertical pour le maintien. Ce mécanisme permet d'adapter la pression aux différentes morphologies de tête. L'ajustement se fait sans créer de points de pression douloureux. La boucle d'attache est magnétique pour un enclenchement rapide. L'opérateur peut utiliser une seule main pour l'actionner en une seconde.

La ventilation est assurée par vingt-quatre aérations traversantes. Ces ouvertures permettent un flux d'air continu à l'intérieur du casque. Les mousses intérieures Cool Max évacuent l'humidité et la transpiration. Le tissu sèche rapidement pour maintenir un contact sec lors des efforts prolongés.

Advertisement

Visibilité et sécurité routière

Le casque offre une visibilité trente-six degrés sur toute sa surface. Un revêtement réfléchissant couvre l'intégralité du design extérieur. Une LED arrière est également intégrée directement dans la structure. Ce système de signalisation ne nécessite ni clip ni batterie externe. La présence du cycliste est ainsi remarquée dans toutes les directions.

L'optimisation du profil est destinée aux conditions climatiques chaudes. La ventilation maximale assure un confort thermique élevé. La conception rend toutefois la tête sensible au froid ou à la pluie. L'équipement est moins adapté aux sorties hivernales en raison de ces multiples ouvertures.

Analyse du rapport qualité-prix

Le coût de soixante-quinze euros constitue un niveau de construction inhabituellement bas. Des performances équivalentes se rencontrent généralement à des tarifs significativement plus élevés. Le gain de poids cumulatif justifie pleinement l'investissement pour les longues distances. Les coureurs ne ressentent plus la fatigue au niveau des cervicales après les premiers kilomètres.

Ce contenu éditorial a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de La Tribune. L'équipe shopping agit en toute indépendance vis-à-vis de la rédaction de latribune.fr. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. La Tribune est susceptible de percevoir une rémunération lors d'un achat via les liens intégrés.