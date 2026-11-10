Casino Barrière de Toulouse : un joueur décroche 103 049 € au blackjack

Un habitué du casino Barrière de Toulouse a remporté 103 049 € au blackjack dans la nuit du 5 au 6 novembre, le plus gros gain annuel de l'établissement.

Un quadragénaire de Haute-Garonne a remporté un jackpot de 103 049 € à une table de blackjack du Casino Barrière de Toulouse dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 novembre. Ce gain constitue le plus gros jackpot de l'année 2026 pour l'établissement toulousain. Le joueur, un habitué des lieux, a décroché la somme à quelques jours du vendredi 13 novembre.

Le gain a été validé pendant la nuit, alors que le joueur était installé à une table de blackjack. Selon le casino, la chance lui a souri avant même la date symbolique du vendredi 13, réputée parmi les plus animées de l'établissement. Le casino Barrière de Toulouse a précisé que le gagnant avait tenté sa chance dès cette semaine-là.

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Comment le jackpot de 103 049 € a été décroché

Le gain repose sur une option de mise supplémentaire appelée Blazing 777, qui donne accès à un jackpot progressif lié aux combinaisons de sept. Le joueur avait activé cette option à sa table de blackjack. Pour remporter le gros lot, il devait réunir trois 7 de carreau.

La combinaison gagnante est apparue sur le tapis en moins de dix tours de jeu. Le montant remporté s'élève ainsi à 103 049 €. Le quadragénaire a ensuite partagé sa surprise avec les équipes du casino, qui ont relayé l'information.

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Selon l'établissement, le gagnant pourra utiliser cette somme pour réaliser un rêve personnel. Le casino n'a pas communiqué davantage de détails sur les projets de l'intéressé, dont l'identité n'a pas été rendue publique.

Un record annuel qui devance les gains de septembre

Ce jackpot est le gain le plus important remporté au Casino Barrière de Toulouse depuis le début de l'année 2026. Il dépasse nettement les 67 038 € remportés en septembre dernier, qui occupaient jusqu'ici la première place.

Le directeur général du casino, Laurent Balmier, a rappelé que des jackpots sont remportés chaque jour à Toulouse. Il a toutefois souligné qu'un gain supérieur à 100 000 € reste exceptionnel pour l'établissement, qui met en avant ce record annuel.

Laurent Balmier a également rappelé que le vendredi 13 figure parmi les dates les plus animées du casino. Cette coïncidence, à quelques jours de la date, a renforcé l'attention portée à ce gain dans l'établissement.

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Prochaine animation prévue au casino Barrière de Toulouse

Le Casino Barrière de Toulouse prévoit une autre animation dans les jours qui suivent. Le casino doit faire gagner une voiture neuve d'une valeur de 35 000 € ce samedi 14 novembre.

Cette opération s'inscrit dans la série d'événements proposés par l'établissement à ses joueurs. Le casino n'a pas précisé d'autres modalités au-delà de la date annoncée et de la valeur du véhicule.