Cases criminelles, succès d'Au bout de l’enquête, Berlin saison 2, My Royal Nemesis et plus

Des nouvelles cas criminelles populaires, le succès de la série d'Aude Maslo, l'Affiche 3 deoween, l'affligeante Le Bureau des famíliares des disparus et bien plus encore.

Le 14 octobre 2022, à Paris, Dahbia Benkired a assassiné de manière barbare Lola Daviet 12 ans. A l'issue de son jugement, le 24 octobre 2025, elle est la première femme en France à être condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible.

Marie Drucker et Alain Bauer évoquent le succès d'Au bout de l’enquête, tandis que Christophe Hondelatte peut être surprise par l'arrivée d'Au bout de l'enquête sur France 2. L'Affaire Treiber, qui est Marie-Christine Van Kempen, belle-sœur de Roland Giraud, est suspecte dans les meurtres de Géraldine Giraud et Katia Lherbier ? Au bout de l’Enquête, Affaire Mathilde Croguennec (France 2) : ce médecin a bouleversé le procès en appel du meurtrier.

Berlin saison 2 : Date de sortie, intrigues... ce que l'on sait sur la suite du spin-off de La Casa de Papel. James Lafferty dévoile comment il s’est inspiré de son expérience dans Les Frères Scott pour imaginer cette série qui arrive sur Netflix. My Royal Nemesis (Netflix) : Cette scène supprimée de l’épisode 1 refait surface. Un si grand soleil en avance : Claudine met Margot en garde contre Atlan... Le résumé de l'épisode 1921 du mercredi 13 mai 2026





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