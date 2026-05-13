Cas hantavirus Concarneau : Deuxième personne asymptomatique transferée ; Recherche d'un nouveau foyer ; Le CHU de Rennes s'en charge

Un cas contact à l’hantavirus a été identifié dans le Finistère en mai 2026. La personne, sans symptômes, a été transferée vers le CHU de Rennes pour être placée sous surveillance médicale et isolée. Deux autres cas contacts ont été identifiés et vont être pris en charge au même établissement. Aucun résident breton n’est toutefois considéré comme cas contact ou infecté. Le CHU de Rennes, spécialisé en risque épidémique et biologique, est habilité à recevoir ces patients.

Un cas contact à l’hantavirus a été identifié à Concarneau dans le Finistère en mai 2026. La personne a été transferée vers le CHU de Rennes pour surveillance médicale et isolation.

Elle est asymptomatique... Les deux autres cas contacts ont également été identifiés et vont être pris en charge au CHU de Rennes. Aucun résident breton n’est considéré comme cas contact ou infecté par l’hantavirus... Le CHU de Rennes fait partie des few établissements de santé de référence pour le risque épidémique et biologique ayant des missions nationales. Pontchaillou est habilité à recevoir ces patients





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