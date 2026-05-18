Cas de contamination de hantavirus sur son territoire : 1 cas positif en Colombie-Britannique ; aucun autre cas n'a été identifié

Une personne qui s'est rendue au bord du MV Hondius, qui a voyagé à bord du navire de croisière, a été confirmée positive pour hantavirus. Le risque global pour la population générale au Canada est faible à l'heure actuelle, mais quatre Canadois étaient à bord du navire. Pour les abonnés

Un cas suspect de contamination de hantavirus a été confirmé positif chez une personne qui s'est rendue au bord du MV Hondius, puis hospitalisée dans la province de Colombie-Britannique.

Aucun autre cas n'a été identifié à ce jour dans le pays. Le risque global pour la population générale au Canada, en raison de l'éclosion du hantavirus Andes relié au navire de croisière MV Hondius, est faible actuellement, quatre Canadiens se trouvaient à bord du navire, mais jusqu'à présent, aucun cas n'a été identifié dans le pays. Globalement, le bilan est de trois morts.

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