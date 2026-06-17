Carton rouge pour le colorant E133 dans les sirops de menthe selon Yuka

L'application Yuka alerte sur la présence du colorant E133 dans 65% des sirops de menthe vendus en France. Ce colorant artificiel, utilisé pour colorer en vert, est inutile et pourrait aggraver des symptômes de TDAH chez les enfants sensibles. Les versions sans colorant sont plus chères, limitant l'accès.

Alors que les températures Montent et que beaucoup se rafraîchissent avec un verre de sirop à l'eau, l'application Yuka Tire la sonnette d'alarme. Le colorant E133 , communément appelé bleu brillant FCF, qui donne sa couleur verte caractéristique aux sirops de menthe, est au cœur d'une nouvelle controverse.

Selon l'analyse de l'application spécialisée dans l'évaluation des produits alimentaires, cet additif est présent dans près de deux tiers des sirops de menthe commercialisés en France. Il est notamment accusé de pouvoir contribuer à certains troubles de l'attention et de l'hyperactivité chez les enfants. Pour comprendre l'ampleur du sujet, il faut d'abord s'interroger sur la couleur verte emblématique de ces boissons. Une idée reçue veut que cette couleur provienne directement de la plante de menthe.

En réalité, la plupart des sirops industriels n'utilisent pas de feuilles de menthe infusées, mais des arômes de menthe obtenus à partir de composés aromatiques. Le sirop résultant est donc naturellement transparent ou légèrement jaunâtre. Pour obtenir la teinte verte que les consommateurs associent spontanément à la fraîcheur et à la menthe, les fabricants ajoutent donc un colorant artificiel : le bleu brillant FCF, ou E133.

Sa fonction est purement cosmétique ; il ne modifie ni le goût ni la conservation. Pour Zoé Kerlo, toxicologue chez Yuka, le simple choix de cet ajout est problématique.

"Le bleu brillant FCF n'est pas un additif indispensable. Dans les sirops de menthe, il sert uniquement à modifier l'apparence du produit. Or, plusieurs signaux scientifiques appellent à la vigilance, notamment sur les effets potentiels des colorants artificiels chez les enfants", explique-t-elle. L'enquête de l'application révèle que le E133 est présent dans 65% des sirops de menthe analysés, y compris dans de nombreuses références populaires de marques nationales et de distributeurs.

Cette utilisation est d'autant plus contestée que le colorant n'apporte aucun bénéfice nutritionnel. La question n'est donc pas seulement_symbolique. Les autorités sanitaires européennes autorisent le E133, mais de nombreuses études scientifiques soulèvent des inquiétudes quant à ses effets sur le comportement des enfants.

Une méta-analyse publiée en 2012, regroupant plus d'une vingtaine d'études, a ainsi conclu que les colorants alimentaires artificiels pourraient contribuer à certains symptômes observés chez des enfants souffrant de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il est important de préciser que le colorant ne "provoque" pas le TDAH, qui est un trouble neurodéveloppemental aux multiples facteurs.

En revanche, certains colorants pourraient aggraver ou accentuer des symptômes comme l'impulsivité, l'agitation ou les difficultés de concentration chez des enfants déjà sensibles. Ce risque avait déjà été mentionné par Anthony Fardet, chercheur en alimentation préventive.

"Plusieurs études scientifiques ont observé un lien entre la consommation de colorants alimentaires synthétiques et les symptômes de TDAH et d'hyperactivité chez les enfants. Or, on a pu observer qu'un enfant de 6 ans pouvait facilement absorber jusqu'à 40 additifs par jour entre les biscuits et goûters industriels, les sodas, les céréales du petit-déjeuner et les plats préparés. C'est énorme", souligne-t-il. L'effet "cocktail" de ces multiples additifs est aujourd'hui particulièrement critiqué.

Par ailleurs, le E133 est également suspecté de favoriser certaines réactions allergiques, notamment chez les asthmatiques ou les personnes intolérantes aux salicylates. Face à ces informations, la solution semblerait simple : choisir des sirops de menthe sans colorant. Mais, là encore, Yuka pointe une difficulté majeure : le prix.

Selon l'application, le prix moyen des sirops contenant du E133 est de 4,08 euros le litre, contre 6,14 euros le litre pour les versions sans colorant, soit un écart de près de 50%. Dans certains cas, l'alternative sans colorant n'existe même que dans les gammes biologiques, où le E133 est interdit. Ainsi, les consommateurs souhaitant éviter cet additif doivent parfois payer près du double.

Cette situation soulève une fois de plus la question de l'accessibilité des produits alimentaires plus sains et interroge sur les choix industriels privilégiant l'esthétique à la sécurité potentielle des consommateurs, en particulier des plus jeunes. L'alerte de Yuka rappelle que l'usage des additifs, même autorisés, doit être constamment réévalué à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques.

Le débat sur le E133 dans les sirops de menthe n'est donc pas près de s'éteindre, risquant même de créer une certaine tempête dans un verre d'eau, ou plus précisément dans un verre de sirop





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