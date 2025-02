Carton Rouge pour Bellingham: Un Malentendu ou Un Agression?

L'arbitre José Luis Munuera Montero a expulsé Jude Bellingham lors du match entre Osasuna et le Real Madrid pour des mots jugés insultants. La diffusion du match par Movistar a permis de retranscrire les propos de Bellingham et de l'arbitre, suggérant un possible malentendu linguistique. Bellingham et son entraîneur Carlo Ancelotti affirment que l'arbitre a mal compris l'anglais, tandis que la commission de discipline se penche sur l'incident.

José Luis Munuera Montero a été intransigeant. Pour des mots insultants lancés à son encontre, l'arbitre du match Osasuna - Real Madrid (1-1) a adressé un carton rouge direct à Jude Bellingham , samedi 15 février. Une exclusion qui pourrait aboutir à une lourde sanction, en fonction des critères retenus par la commission de discipline. Diffuseur de ce match comptant pour la 24e journée de LaLiga, Movistar a proposé une retranscription des propos de Jude Bellingham .

'Je vous parle avec respect', aurait-il d'abord lancé. Avant d'ajouter: 'Fuck off'. Ce qui peut se traduire par: 'Allez vous faire foutre.' Sur d'autres images, Movistar croit aussi savoir ce qu'a dit l'arbitre à Luka Modric pour justifier sa décision: 'Il m'a dit fuck you!' 'L'arbitre n'a pas bien compris l'anglais' Ce possible malentendu sur les propos exacts de Jude Bellingham constitue la ligne de défense de l'intéressé, d'après AS: 'Il est clair que l'arbitre a commis une erreur et qu'il y a eu une mauvaise communication. (...) Je ne veux pas entrer dans les détails de ce qui a été dit, mais il s'agit d'une expression comme «putain», et c'est difficile lorsque l'arbitre n'est pas sûr de pouvoir déterminer que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas dit'. Même son de cloche du côté de Carlo Ancelotti. 'L'arbitre n'a pas bien compris l'anglais, a estimé l'entraîneur italien en conférence de presse. Il a dit «fuck off» et pas «fuck you». Il s'est trompé dans la traduction. Ce n'est pas quelque chose d'offensant. (...) Le carton rouge est sorti parce que l'arbitre était un peu tendu, je n'ai rien à redire à Bellingham. Bellingham aujourd'hui n'a absolument rien fait pour être expulsé. L'arbitre s'est trompé dans la traduction, c'est tout'.





