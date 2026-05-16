Cartier's 'Le Chœur des Pierres' Collection Unveiled in Saint-Tropez

The Maison Cartier, known for its iconic jewelry, has unveiled its latest collection, 'Le Chœur des Pierres', in the picturesque village of Saint-Tropez. The collection celebrates exceptional gem associations, particularly diamonds of color, and Cartier's unique way of orchestrating them in an opulent and austere, fluid and geometric style.

Chez Cartier , au début était la pierre. Le joaillier de la rue de la Paix a choisi Saint-Tropez pour répéter ce mantra, présentant dans le village varois « Le Chœur des Pierres », sa dernière collection de haute joaillerie en date, célébrant les associations de gemmes exceptionnelles – dont les diamants de couleurs – et cette manière si spécifique de les orchestrer, dans une grammaire tout à tour opulente et épurée, fluide et géométrique, convoquant aussi bien les lignes abstraites (mais réinventées) de l'Art Déco que son bestiaire précieux où les fauves — panthères et tigres – voisinent avec les crocodiles, perroquets, toucans et autres paons.

John Legend, lors du concert privé donné pour le lancement de la collection de haute joaillerie « Le Chœur des Pierres » de Cartier. La broche Cartier portée par John Legend représente un tigre en or jaune serti de diamants, entouré de deux cabochons d'œil de tigre





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