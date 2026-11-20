Le CCAS de Saint-Jean-de-Luz distribue des cartes prépayées aux plus démunis pour acheter des produits frais aux halles. Une initiative locale pour redonner du pouvoir d'achat et favoriser le lien social dans le Pays basque.

Le Centre communal d'action sociale ( CCAS) de Saint-Jean-de-Luz a mis en place une mesure inédite pour soutenir les familles en difficulté. Des cartes bancaires prépayées sont désormais accessibles pour effectuer des achats directement au sein des halles de la ville, offrant une alternative concrète aux besoins alimentaires du quotidien. Cette expérimentation vise à restaurer la dignité et l'autonomie des bénéficiaires dans leurs choix quotidiens.

Une aide ciblée pour renforcer le pouvoir d'achat local

Le dispositif des bons marchés a été officiellement présenté la semaine dernière, spécifiquement vendredi 13 novembre, depuis les halles de Saint-Jean-de-Luz. Cette annonce a été réalisée par Maxime Cluchier, le directeur du CCAS, et Nathalie Morice, l'adjointe au maire chargée de l'action sociale. L'objectif affiché est de donner concrètement le pouvoir de l'achat aux personnes les plus précaires, en leur offrant un accès direct aux produits de qualité proposés par les commerçants locaux.

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Chaque semaine, des crédits sont attribués aux bénéficiaires sur une durée maximale de deux mois. Le montant s'élève à 30 euros pour chaque adulte et à 15 euros pour chaque enfant. Pour une famille type composée de deux adultes et de deux enfants, cela représente un panier d'achat hebdomadaire de 90 euros. Les premières cartes ont été rechargées en début de semaine, et les premiers achats ont déjà été effectués avec succès, confirmant la viabilité immédiate du système.

Maxime Cluchier défend une approche qualifiée et respectueuse

Maxime Cluchier explique que cette initiative va bien au-delà d'un simple soutien financier. Il insiste sur l'importance de respecter la liberté et l'autonomie des personnes aidées. Contrairement aux aides traditionnelles souvent limitées aux fruits et légumes, ce dispositif permet aux ménages de choisir librement dans l'ensemble des commerces situés à l'intérieur et à l'extérieur des halles, à condition qu'ils acceptent la Carte bleue, y compris les traiteurs.

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L'administrateur du CCAS souligne que l'objectif est également de briser l'idée récurrente selon laquelle il serait impossible de se faire plaisir même avec un petit budget. En s'appuyant sur la diversité et la qualité des produits disponibles sur le marché, il cherche à changer la perception du pouvoir d'achat. Il ne s'agit plus seulement d'acheter le moins cher, mais d'accéder à une alimentation variée et plaisante sans stigmatisation.

Financement et suivi rigoureux de l'expérimentation

Cette mesure pilote repose sur un budget total de 15 000 euros pour cette première année d'expérimentation. La enveloppe financière est intégrée au cadre du Contrat local de santé (CLS) et est financée à hauteur de près de 75 % par l'Agence régionale de santé et par l'Agglomération Pays basque. Cette aide directe représente environ 10 000 euros pour les commerçants des halles et doit bénéficier à une trentaine de familles ou de personnes seules.

Un bilan précis sera réalisé grâce à un outil anonymisé qui permettra de connaître les lieux exacts où les crédits ont été dépensés. Le but n'est nullement de juger les consommations, mais de comprendre les tendances pour éventuellement adapter l'offre ou les actions futures. Nathalie Morice a déclaré être très fière du lancement, soulignant que les premiers retours sont positifs et que le dispositif fonctionne parfaitement.

Initiatives annexes pour le bien-manger et le lien social

Au-delà de la simple distribution de cartes, le CCAS de Saint-Jean-de-Luz développe un accompagnement plus large. Un livret de recettes à cuisiner chez soi avec des produits de saison, rédigé par les membres du club seniors Lagun Artean, sera bientôt remis aux bénéficiaires. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de promouvoir le bien-manger et de partager des savoir-faire culinaires locaux.

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Des ateliers baptisés OptiCourses seront également proposés pour donner des conseils pratiques sur les courses. Ces sessions apprendront à comparer les prix au kilo plutôt qu'au volume et à repérer les fausses promotions. Maxime Cluchier espère à terme élargir ces ateliers à un public plus large, tout en utilisant cette structure pour lutter contre l'isolement et renforcer le lien social entre les bénéficiaires et les membres de la communauté locale.