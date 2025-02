Carte de Visite de Steve Jobs, datant de 1983, se vend aux enchères pour plus de 75 000$

Une carte de visite signée par Steve Jobs, datant de 1983, se vend actuellement aux enchères pour plus de 75 000 dollars. Cette pièce historique, en excellent état de conservation, attire l'attention des collectionneurs d'histoire informatique du monde entier.

Les ventes aux enchères d'objets liés à Steve Jobs se multiplient depuis quelques années. En septembre dernier, une cassette Apple II et un chèque signés par le co-fondateur d' Apple s'étaient vendus respectivement lors d'une vente aux enchères . RR Auction propose maintenant une nouvelle pièce d'exception : une carte de visite datant de 1983.

Cette relique de l'histoire d'Apple, signée par Steve Jobs lui-même, voit déjà les enchères grimper à plus de 75 000 dollars alors que la vente ne se termine que le 20 février prochain. \La carte de visite, datant de cette période charnière de 1983, époque où Apple préparait le lancement du premier Macintosh, arbore l'historique logo arc-en-ciel et mentionne « Steven Jobs, Président du Conseil d'administration » accompagné de l'adresse mythique d'Apple à Cupertino. Son état de conservation exceptionnel lui a valu la note maximale « PSA/DNA », faisant d'elle l'une des pièces les mieux préservées jamais proposées aux enchères. \Les collectionneurs d'histoire informatique se montrent particulièrement actifs sur cette vente. Les premières offres ont rapidement dépassé l'estimation initiale de 60 000 dollars pour atteindre 75 000 dollars en quelques jours seulement. Un engouement qui ne cesse de croître alors que la vente se poursuit. La maison RR Auction souligne le caractère exceptionnel de cette pièce, la qualifiant de « pendant » pour toute collection sérieuse. Son authenticité certifiée et son excellent état de conservation attirent l'attention des plus grands collectionneurs mondiaux. La bataille d'enchères promet d'être intense jusqu'à la clôture, le 20 février prochain, avec potentiellement une ascension des prix culminant à des millions





