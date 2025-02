Cart SD SanDisk à 21,99€ avec Offre Spéciale sur Amazon

Profitez d'une offre exceptionnelle sur la carte SD SanDisk de 128 Go avec une réduction de 15% sur Amazon. Disponible à seulement 21,99€, cette carte SD offre une vitesse de transfert de 200 Mo/s et un logiciel RescuePRO Deluxe inclus gratuitement pendant deux ans. Profitez également de la livraison gratuite, d'une garantie de deux ans et d'un accès gratuit de 30 jours à Amazon Prime.

La carte SD SanDisk est actuellement proposée avec une offre spéciale sur Amazon , bénéficiant d'une réduction de 15 % et affichant un prix de 21,99 euros. Cette carte SD offre plusieurs avantages : une capacité de stockage de 128 Go permettant de sauvegarder des fichiers volumineux, une vitesse de transfert atteignant jusqu'à 200 Mo/s, et un logiciel RescuePRO Deluxe inclus gratuitement pendant deux ans.

Ce logiciel offre une sécurité supplémentaire en vous permettant de restaurer vos fichiers supprimés par erreur. En commandant sur Amazon, vous bénéficierez de la livraison gratuite et d'une garantie de deux ans. De plus, vous profiterez d'un accès gratuit de 30 jours à Amazon Prime, qui comprend Prime Video, Prime Music, Prime Reading et des ventes flash exclusives. Cette promotion sur la carte SD SanDisk à 21,99 euros représente une excellente solution de stockage. Pour en savoir plus sur les codes promo Amazon, veuillez consulter la page dédiée.La carte SD SanDisk Extreme PRO de 128 Go est compatible avec une grande variété d'appareils, tels que les appareils photo numériques, les caméras vidéo, les drones, les GoPro, les tablettes, les ordinateurs et les consoles de jeux. Elle est conçue pour une utilisation robuste et performante. Dotée d'une capacité de 128 Go, elle offre des vitesses de lecture et d'écriture rapides, atteignant respectivement 200 Mo/s et 170 Mo/s, ce qui permet des transferts de données efficaces. Classée UHS-3, cette carte SDXC garantit des performances fiables pour l'enregistrement de vidéos 4K UHD et de photos en rafale, ainsi que pour la sauvegarde de vos données. La carte SD SanDisk Extreme PRO est un choix fiable adapté à une utilisation professionnelle comme amateur, grâce à ses performances élevées et sa robustesse.Cliquez ici pour profiter de l'offre spéciale Amazon sur la carte SD SanDisk. Ce contenu a été créé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. BFMTV peut percevoir une rémunération lorsque l'un de nos lecteurs effectue un achat via les liens inclus dans cet article.





