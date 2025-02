Carrefour prend le contrôle de sa filiale brésilienne et l'enlève de la Bourse

Le géant français du distribution, Carrefour, souhaite devenir l'unique propriétaire de sa filiale brésilienne, Grupo Carrefour Brasil, et la retirer de la Bourse de Sao Paulo.

Carrefour annonce un important remaniement au sein de sa filiale brésil ienne, Grupo Carrefour Brasil. Le géant français du distribution souhaite devenir l'unique propriétaire de cette entité, dont il détient actuellement 67,4% des parts, et la retirer de la Bourse de Sao Paulo. Pour ce faire, le groupe a l'intention d'acquérir les actions détenues par les actionnaires minoritaires de ce qu'il qualifie d'«actif clé pour le groupe», comme indiqué dans un communiqué publié mardi soir.

Ces parts rachetées sont estimées à 880 millions d'euros, selon une source proche du dossier. La concrétisation de cette opération dépendra de l'approbation des actionnaires de Carrefour Brésil lors d'une assemblée générale prévue au cours du deuxième trimestre 2025.Grupo Carrefour Brasil, connu sous les enseignes Atacadao ou Sam's Club, a connu une croissance fulgurante ces dernières années grâce à une expansion organique soutenue et des acquisitions stratégiques, notamment Makro en 2020 et Grupo BIG en 2022. Ces opérations ont permis à la filiale brésilienne de consolider une position de leader incontestable sur le marché local. Carrefour souligne que ce rachat témoigne de sa confiance dans la prospective de croissance de sa filiale et de sa conviction quant à son potentiel de création de valeur.Le retrait de la filiale de la cotation boursière s'explique par le souhait de Carrefour d'instaurer une gestion plus agile et de renforcer l'accent mis sur la mise en œuvre des opérations. « Cette opération marque une étape majeure dans la consolidation de notre leadership au Brésil, où nous nous développons avec un modèle commercial extrêmement compétitif et grâce à une série d'acquisitions ciblées », explique Alexandre Bompard, PDG de Carrefour. Le distributeur précise également qu'un comité indépendant a été mis en place « il y a quelques semaines » pour examiner l'offre formulée aux actionnaires minoritaires. Ce comité a jugé l'offre « équitable » et recommandé au conseil d'administration de Carrefour Brésil de la « soutenir ».





